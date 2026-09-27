Italia, per Zaniolo oscar della sfortuna, per Mancini nuova tegola: voleva lanciarlo contro la Francia

Il giocatore dell’Udinese riaccusa il problema alla coscia destra rimediato contro il Como: salterà Turchia e Francia. Mancini dovrà ancora aspettare

Sogni spezzati per Nicolò Zaniolo. Il ritorno in Nazionale si ferma ancor prima di iniziare. Il fantasista dell’Udinese ha accusato una riacutizzazione del vecchio problema muscolare alla coscia destra e ha dovuto lasciare il ritiro azzurro. Dopo essere già rimasto in tribuna contro il Belgio, Zaniolo non sarà quindi a disposizione di Roberto Mancini né per la trasferta di Bursa contro la Turchia, né per la successiva sfida con la Francia. Cosa è successo al centrocampista.

Il problema alla coscia

Il nuovo commissario tecnico aveva deciso di concedergli un’altra possibilità. Zaniolo era stato convocato e, nelle prove di questi giorni, aveva anche guadagnato posizioni nelle gerarchie. La sfida contro la Turchia ma soprattutto quella con la Francia sembrava poter diventare il suo nuovo punto di partenza con l’Italia, soprattutto considerando le numerose rotazioni che Mancini sta preparando dopo il Belgio. Il problema alla coscia ha però nuovamente cambiato i piani.

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La situazione era sembrata inizialmente sotto controllo. Nei primi giorni a Coverciano Zaniolo aveva lavorato regolarmente e il commissario tecnico lo aveva anche testato tra i possibili titolari. Poi il riacutizzarsi del vecchio stiramento ha cambiato i programmi.

Il problema risale alla prima giornata di campionato, quando Zaniolo si era fermato nella partita contro il Como del 22 agosto. Dopo il lavoro differenziato svolto nelle ultime ore, lo staff azzurro ha valutato che non ci fossero i margini per recuperarlo in tempo per i prossimi impegni. Zaniolo ha così saltato anche la seduta del sabato all’Acqua Acetosa e non partirà con il resto della squadra per la Turchia.

La delusione di Nicolò

Per il momento, dunque, il ritorno di Zaniolo in azzurro è soltanto rimandato. Il prossimo obiettivo sarà recuperare pienamente la condizione con l’Udinese e presentarsi al successivo giro di convocazioni senza più ostacoli fisici.

Per il giocatore si tratta di una nuova occasione sfumata. Zaniolo avrebbe voluto almeno provare a recuperare per la gara di Parigi, rinunciando alla trasferta di Bursa, ma i tempi di recupero non sembrano compatibili con la sfida contro la Francia. La speranza dell’Udinese è quindi di poterlo riavere ora a disposizione per la ripresa del campionato, fissata per il 12 ottobre sul campo del Torino. Prima, però, sarà necessario valutare l’evoluzione del problema muscolare.

Un’attesa lunga oltre due anni

Il rapporto tra Zaniolo e la Nazionale è fermo da tempo. L’ultima presenza dell’attaccante con l’Italia risale infatti al 24 marzo 2024, nell’amichevole disputata contro l’Ecuador. Da allora sono arrivati diversi problemi fisici e un percorso di club caratterizzato dalle esperienze con Galatasaray, Atalanta e Fiorentina, che lo hanno progressivamente allontanato dal gruppo azzurro.

Eppure la nuova fase della Nazionale avrebbe potuto rappresentare per lui una nuova opportunità. Mancini, dopo la sconfitta contro il Belgio, lo aveva infatti preso in considerazione per la sfida di Bursa, valutandolo in una posizione del tridente offensivo.

La mancata chiamata di Gattuso

Anche nei mesi scorsi Zaniolo aveva cercato di riconquistare la maglia azzurra. A marzo, in particolare, aveva collezionato tre assist in quattro partite con l’Udinese contro Fiorentina, Atalanta e Genoa.

Numeri che però non erano bastati per convincere Gattuso a inserirlo tra i convocati per i playoff Mondiali contro Irlanda del Nord e Bosnia. Una decisione che il giocatore aveva commentato così: “Ci sono rimasto male per la non convocazione, ci tenevo, ma vuol dire che devo fare ancora di più”.