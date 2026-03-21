Italia, l’infortunio di Scamacca e la scelta di Gattuso: perché l’attaccante sarà comunque a Coverciano 

Un problema all’adduttore impedirà al centravanti dell’Atalanta di essere a disposizione per a gara con l’Irlanda del Nord, ma il c.t. lo vuole comunque in gruppo per una ragione

L’Italia perde pezzi in vista dei playoff mondiali: Gianluca Scamacca si è fermato a causa di un infortunio agli adduttori, ma il c.t. Rino Gattuso ha deciso di unirlo comunque al gruppo a Coverciano e di non sostituirlo con un altro attaccante.

Playoff mondiali: l’Italia perde Scamacca

A 5 giorni dalla semifinale dei playoff mondiali com l’Irlanda del Nord l’Italia perde Gianluca Scamacca: il centravanti dell’Atalanta ha subito una lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro che gli impedirà di essere a disposizione il 26 marzo in quella che – si spera – sarà la prima partita degli spareggi playoff. Nonostante l’infortunio, Scamacca si recherà comunque a Coverciano per volontà di Rino Gattuso.

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Scamacca, la scelta di Gattuso

Il c.t. ha infatti chiesto che Scamacca venga visitato anche dallo staff medico della Nazionale, per poi essere tenuto sotto controllo nei giorni successivi. Impossibile che il centravanti dell’Atalanta recuperi in tempo per l’Irlanda del Nord, ma Gattuso si augura che possa ristabilirsi in tempo per il 31 marzo, giorno in cui è fissata la finale contro la vincente tra Bosnia Erzegovina e Galles.

L’obiettivo del c.t. e il piano B

La speranza del c.t. è che Scamacca sia in grado di giocare almeno uno spezzone della seconda partita dei playoff mondiali ed è sostenuta anche dal fatto che l’Italia può comunque contare su altri tre centravanti di ruolo – Mateo Retegui, Moise Kean e Pio Esposito – per la semifinale con l’Irlanda del Nord.

Se le condizioni di Scamacca non dovessero migliorare nei prossimi giorni, però, non è escluso che Gattuso aggiunga un attaccante al gruppo azzurro: il principale indiziato è Daniel Maldini, che da quando è arrivato alla Lazio ha iniziato a giocare da prima punta con buoni risultati. In alternativa, il c.t. potrebbe virare su un giocatore offensivo con altre caratteristiche: Nicolò Zaniolo e Federico Bernardeschi le opzioni da considerare.