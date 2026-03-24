Italia, il pericolo Irlanda del Nord: come gioca la squadra di O’Neill, il giocatore da temere e il ranking della Green & White Army

Il percorso playoff dell'Italia verso il Mondiale parte dalla sfida contro l'Irlanda del Nord, che ha perso la sua stella ma può mettere in difficoltà gli Azzurri

Cresciuto tra una staccata di Alonso, un dritto di Federer e un fade away di Kobe, il calcio ha la meglio. Ha seguito diverse manifestazioni sportive e non. Ama scoprire nuove storie e raccontarle.

Tutto pronto a Bergamo per la semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale del 2026 in Nord America tra Italia e Irlanda del Nord. Partita unica, con la vincente che andrà ad affrontare la vincente dell’altra semifinale tra Galles e Bosnia. Altissima tensione per gli Azzurri che si ritrovano a dover conquistare l’accesso al Mondiale ancora una volta tramite i playoff. Il commissario tecnico Gennaro Gattuso dovrà invertire il trend delle ultime due edizioni per volare negli Stati Uniti. Impresa tutt’altro che semplice: intanto testa al primo impegno, e al momento l’unico assicurato, ovvero quello contro l’Irlanda del Nord, che potrebbe rivelarsi squadra ostica.

Irlanda del Nord ai playoff, come ci arriva

La nazionale guidata da Michael O’Neill arriva ai playoff nonostante appena tre successi nel girone di qualificazione. Questo grazie alla vittoria del Gruppo 3 della Lega C nella Nations League. Ha chiuso il suo girone con 9 punti alle spalle di Germania e Slovacchia, mai in corsa per i primi due posti. La nazionale nordirlandese oggi occupa il 69esimo posto nel ranking Fifa: in leggera ripresa rispetto al recente passato, lontana dal picco più alto della sua storia toccato nel 2017 con il 24esima posto, ma anche a elevata distanza dal picco più basso del 2003 al 122esimo. L’Irlanda del Nord manca dalla fase finale di un Mondiale dal 1986. Rimanendo nella storia, l’Irlanda del Nord è stata la prima nazionale a eliminare l’Italia da un playoff di qualificazione al Mondiale nel 1958. Dopo il ritorno agli Europei nel 2016, la nazionale nordirlandese vuole provare a regalare una nuova gioia ai tifosi. Il ct, in vista della sfida contro l’Italia, ha affermato: “Possiamo scrivere la storia e siamo intenzionati a farlo. Superare due trasferte sarà una sfida enorme, ma abbiamo un’opportunità straordinaria e abbiamo intenzione di fare tutto il possibile per riuscirci”.

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Conor Bradley non ce la fa: l’Irlanda del Nord perde la sua stella

Ma dovrà farlo senza la punta di diamante della squadra Conor Bradley. Il terzino destro, erede naturale di Alexander-Arnold al Liverpool, era stato protagonista di un ottimo inizio di stagione, nonostante il periodo difficile dei Reds. Poi però il giocatore del Liverpool lo scorso gennaio ha subito un gravissimo infortunio al legamento crociato anteriore del ginocchio che lo ha costretto a concludere la stagione con largo anticipo, dunque non ci sarà per la sfida più importante della sua Nazionale degli ultimi 10 anni. Il gruppo perde la sua stella e uno dei pochi che gioca in una massima serie: infatti i convocati di O’Neill che provengono da una prima divisione sono solo quattro, ben otto dalla League One (terza divisione inglese) e il resto per lo più tutti dalla Championship, la Serie B inglese.

Il possibile piano di O’Neill

Tanta Championship anche perché il ct può vedere molto da vicino i giocatori di quel campionato dato che allena anche il Blackburn ed è impegnato nella lotta per non retrocedere. Nel 2011 diventa il ct dell’Irlanda del Nord, nonostante dopo una lunga carriera da giocatore avesse deciso di far rimanere quello della panchina solo un hobby. Rimane sulla panchina della sua nazionale fino al 2020, nel mezzo riporta l’Irlanda del Nord a un grande torneo, l’Europeo del 2016, e rifiuta anche un’offerta della Scozia nel 2018. O’Neill sa i limiti qualitativi della sua squadra, ne è cosciente, infatti cercava di aumentarla mettendo Bradley esterno alto nonostante facesse il terzino da una vita. Contro l’Italia lo stile di gioco non cambierà.

Nella conferenza stampa di inizio ritiro a Coverciano, Gattuso ha analizzato brevemente così il gioco degli avversari: “Bisogna avere rispetto dell’avversario, che corre tantissimo. Magari a livello qualitativo non è una grandissima squadra, ma sui calci piazzati fanno paura e hanno grande cuore”. Poche parole che hanno individuato perfettamente quello che molto probabilmente sarà il piano gara. Il possesso palla inevitabilmente sarà a favore dell’Italia, ma occhio alle transizioni dell’Irlanda del Nord. Mettono tanta intensità, fondamentale in ogni serie del campionato inglese, dalla Premier in giù. Come ogni selezione britannica, ha grinta da vendere e soprattutto una grande capacità di capitalizzare i calci piazzati, grazie alla stazza dei suoi giocatori. Ma non solo “gioco sporco”. L’Irlanda del Nord vorrà sfruttare anche un po’ di qualità sulla trequarti con Isaac Price, centrocampista con delle buoni doti offensive che si sta rivelando molto importante al West Bromwich Albion: 7 gol e due assist in questa stagione.