Italia, Pio Esposito, è la tua notte: lo sfogo del bomber, il tweet del fratello

L'attaccante dell'Inter segna il suo primo gol in Nazionale: “Un sogno d’infanzia, lo dedico alla famiglia". La replica social del fratello e del CT

Un debutto da sogno per Pio Esposito. Nella sfida tra Estonia e Italia, il giovane attaccante dell’Inter ha vissuto una serata indimenticabile: subentrato all’infortunato Kean, trova il suo primo gol con la maglia degli Azzurri. Il sigillo, sul momentaneo 3-0, è arrivato con una splendida conclusione al volo su cross di Spinazzola. Prestazione da incorniciare, dunque, per Esposito: non solo segna un gol, fornisce anche un pregevole assist di tacco per Raspadori. Al termine della gara, arrivano per il bomber i complimenti del CT e il tweet del fratello Sebastiano Esposito.

La dedica del gol alla famiglia

Subito dopo il match, Esposito ha raccontato tutta la sua emozione: “Entrare all’improvviso non è mai facile ma sono molto contento di come è andata e molto emozionato per aver segnato con la maglia più importante per ogni italiano, quella che ogni bambino indossa quando inizia a tirare i primi calci a un pallone. Dedico il gol alla mia famiglia che c’è sempre stata e mi ha sempre aiutato a raggiungere gli obiettivi.”

Parole sincere, quelle del giovane nerazzurro, che ha voluto sottolineare quanto questo traguardo rappresenti solo l’inizio di un percorso più lungo. “Questo gol deve essere un punto di partenza, non un traguardo. Sono una persona molto autocritica, non mi piace accontentarmi. La dedica va alla mia famiglia, che c’è sempre stata anche nei momenti difficili.”

Pio Esposito risponde alle critiche e riceve il tweet dal fratello

Il fratello di Pio Esposito, Sebastiano, ha pubblicato un messaggio sui social al termine di Estonia-Italia. La dedica di Sebastiano per il fratello Pio è tutta in napoletano: “Ma che ca.. e gol hai fatt?”. Nonostante la ribalta mediatica, Pio Esposito ha mantenuto la calma e la lucidità di un veterano nel post gara non lesinando però uno sfogo polemico: “La gente sta parlando tanto di me in questo periodo. C’è chi mi esalta, chi mi critica e chi mi scredita: io cerco di tenere il mio equilibrio e di non badarci.”

Ai microfoni Rai ha poi aggiunto: “Non mi curo di ciò che si dice attorno a me. Non sento il peso, resto concentrato su me stesso e ai miei valori, come la mia famiglia che c’è sempre stata anche nei momenti davvero difficili.”

“Il Mondiale è l’obiettivo”

L’entusiasmo per la sua rete personale non distrae Esposito dall’obiettivo principale: la qualificazione ai Mondiali. “Ora dobbiamo pensare ancora una volta al Mondiale. È difficile ma possiamo farcela. Non dobbiamo guardarci indietro, ma guardare avanti alle partite che verranno.”.

Gattuso: “Pio è un ragazzo con la testa sulle spalle”

Al termine della gara di Qualificazione ai Mondiali, anche il commissario tecnico Rino Gattuso ha elogiato il giovane attaccante e l’atteggiamento del gruppo dopo il successo per 3-1 in Estonia: “Abbiamo la missione di crescere partita dopo partita in autostima e nei meccanismi di gioco. Martedì ci giochiamo tanto, perché vincendo potremo mettere Israele fuori dai giochi e preparare bene il playoff.”

Sul suo pupillo Esposito, Gattuso ha espresso parole di grande fiducia: “Si merita tutto, quando vedi un ragazzo di quest’età, con poca esperienza, che va su ogni pallone come se fosse quello della vita… È incredibile. La capoccia non la perde: sembra un trentenne, è veramente tanta roba. Deve continuare così: educazione, disciplina e rispetto ce li ha. Ora sta a noi e sta a lui.”