Italia, Pioli e Guardiola sorpassano Conte e Mancini: Maldini pensa alla sorpresa per il ct

Paolo Maldini e Leonardo sono chiamati a scegliere il nuovo ct. Pioli guadagna consensi, mentre Guardiola e Ancelotti restano i sogni della nuova dirigenza azzurra.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia riparte da una nuova struttura tecnica e da un progetto destinato a cambiare il volto della Nazionale. Dopo la nomina di Paolo Maldini come direttore tecnico della FIGC, il primo dossier sul tavolo riguarda la scelta del nuovo commissario tecnico. Se fino a pochi giorni fa Antonio Conte e Roberto Mancini sembravano i favoriti, gli ultimi sviluppi raccontano uno scenario diverso. Stefano Pioli è entrato con forza nella corsa, mentre resta vivo anche il sogno rappresentato da Pep Guardiola, senza dimenticare Carlo Ancelotti che non ha certamente fatto bene alla guida del Brasile.

Maldini e Leonardo al comando della rinascita azzurra

La FIGC ha ufficializzato l’arrivo di Paolo Maldini come nuovo direttore tecnico, incarico che ricoprirà per i prossimi quattro anni. Al suo fianco lavorerà Leonardo, scelto come advisor e uomo di fiducia dell’ex capitano del Milan. A Maldini sarà inoltre affidata la presidenza del Club Italia, un ruolo centrale nel nuovo corso voluto dal presidente federale Giovanni Malagò.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La coppia Maldini-Leonardo torna così a lavorare insieme dopo le esperienze condivise prima da calciatori nel Milan e successivamente da dirigenti in rossonero. L’obiettivo è quello di rilanciare la Nazionale italiana partendo da una scelta fondamentale: individuare il commissario tecnico che guiderà gli Azzurri nel nuovo ciclo.

Pioli guadagna terreno, Conte e Mancini non sono più soli

La prima grande decisione della nuova dirigenza riguarda proprio la panchina della Nazionale. Secondo quanto emerso nelle ultime ore, come scrive Sportmediaset, Stefano Pioli avrebbe scalato posizioni nelle preferenze grazie alla stima di cui gode da parte di Paolo Maldini, con il quale ha già lavorato ai tempi del Milan.

Antonio Conte e Roberto Mancini restano candidati autorevoli e continuano a essere in corsa, ma non sembrano più avere il vantaggio che veniva loro attribuito inizialmente. La scelta definitiva dovrebbe arrivare nei prossimi giorni, quando Maldini, Leonardo e Malagò completeranno le valutazioni sui diversi profili.

Guardiola resta il sogno, Ancelotti l’alternativa di lusso

Tra le ipotesi più suggestive spicca quella che porta a Pep Guardiola. Secondo la Gazzetta dello sport, né Conte né Mancini sarebbero in cima al gradimento della nuova dirigenza tecnica, che vedrebbe nel tecnico spagnolo il grande sogno per rilanciare la Nazionale.

L’operazione appare estremamente complessa, soprattutto dal punto di vista economico, ma Maldini e Leonardo sarebbero intenzionati a verificare ogni possibilità. Guardiola ha più volte spiegato di essere attratto dalle grandi sfide sportive e guidare l’Italia rappresenterebbe certamente una di queste. Sullo sfondo resta anche Carlo Ancelotti, altro nome di prestigio considerato un possibile outsider qualora si aprissero le condizioni per un suo approdo sulla panchina azzurra.

Una scelta che può segnare il futuro dell’Italia

La nomina del nuovo commissario tecnico sarà il primo banco di prova del tandem formato da Maldini e Leonardo. Dopo aver condiviso successi da giocatori e un’esperienza dirigenziale al Milan, i due sono ora chiamati a costruire il futuro della Nazionale italiana insieme al presidente Malagò.

La sensazione è che la FIGC voglia puntare su una scelta di alto profilo, capace di rilanciare il progetto tecnico e restituire entusiasmo all’ambiente azzurro. Pioli rappresenta l’opzione che sta crescendo maggiormente nelle ultime ore, mentre Guardiola e Ancelotti restano suggestioni affascinanti. Conte e Mancini, invece, pur rimanendo tra i candidati, sembrano aver perso il ruolo di favoriti assoluti in vista della decisione finale.