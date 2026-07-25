Reazioni furiose del popolo azzurro sul web dopo la scelta di Maldini e Malagò per la panchina della Nazionale, per tutti è anche peggio di Gattuso

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Hanno sognato Guardiola, avrebbero riaccolto Conte a braccia aperte, si sarebbero accontentati di Mancini nonostante lo sgarbo dela fuga in Arabia ma proprio non riescono ad accettare Pirlo come ct della Nazionale. La scelta di Maldini, suffragata (anche se in maniera meno convinta) da Malagò ha spiazzato i tifosi azzurri che fino all’ultimo hanno sperato in una soluzione diversa.

Il precedente di Gattuso

Già per il dopo-Spalletti serpeggiò uno scetticismo profondo sulla scelta di Gattuso, reduce da esoneri in serie e considerato inadatto a guidare la Nazionale, ma Andrea Pirlo viene visto anche peggio, come un raccomandato di Maldini, senza esperienza, con diversi fallimenti alle spalle e sicuramente inferiore a tanti altri tecnici italiani, a partire da quel Silvio Baldini che resta il ct dell’Under 21.

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La rabbia dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni sul web: “Non esiste nessuna strategia dietro a questa scelta, è il metodo Gattuso che viene reiterato per trovare qualcuno che a quattro spicci (per modo di dire) si sieda su quella panchina. E te la raccontano pure come una scelta ponderata. Questo è soporifero in conferenza, stava portando la Sampdoria in serie C, ed arriva alla massima panchina italiana. Ditemi voi come i giovani possano ancora credere nella meritocrazia in questa Nazione” e poi: “Solo uno che aveva fallito in tutti gli esperimenti da allenatore poteva accettare. Non ha nulla da perdere e solo da guadagnarci. Figuratevi se Guardiola o Ancelotti si rovinavano il curriculum con una banda di scappati” e anche: “E come da tradizione italiana, si assume l’amico raccomandato”.

Abbasso la democrazia”.

C’è chi scrive: “Più sono scarsi e raccomandati e più trovano panchine importanti. Un bel mistero” e poi: “Con Conte libero che può piacere o no, ma ha dimostrato di saper vincere e far bene ovunque…ci vuole coraggio a prendere Pirlo” e anche: “Quando vuoi comprare una Ferrari ma non hai i soldi…allora ti compri la Fiat Barchetta” e ancora: “Non hanno imparato la lezione Gattuso e prendono Pirlo”, oppure: “Maestro de che ? Deve dimostrare tutto come allenatore e fino ad ora non mi pare abbia concluso molto.”

Il web è scatenato: “Avrebbe accettato pure 5000 euro al mese. Ha fallito ovunque e fa venire sonno solo a guardarlo. E bravo Maldini, hai chiamato un amico. Secondo me Malagò è già pentito. Tutta Italia voleva Baldini invece no, continuamo a farci del male” e anche: “Ma questo è stato cacciato in ogni dove e lo mettiamo a guidare la nazionale…Raccomandato” e ancora: “Maestro? Bidello direi. Era Maestro da calciatore ma da allenatore spiegatemi quale miracolo ha fatto” e infine: “Una vergogna italiana, si va sempre avanti senza meriti. Abbiamo Baldini che sicuramente farebbe bene, almeno lui è nel giro della nazionale”,