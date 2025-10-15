Italia, la clamorosa ipotesi per evitare i playoff: ma per gli spareggi Gattuso ha un avversario in più, sarà un tour de force

L'Italia vince contro Israele e si assicura il secondo posto nel girone, ma c'è ancora una possibilità di conquistare il primo posto: la combinazione (quasi) impossibile

L’Italia vince per 3-0 contro Israele e si assicura il secondo posto del girone di qualificazione al Mondiale 2026. Dopo una prima fase molto tesa per la squadra di Gattuso, Retegui su rigore la sblocca nel finale del primo tempo. Poi l’attaccante ex Atalanta si inventa il gol de raddoppio da fuori area e Mancini nel recupero chiude i discorsi. Secondo posto che vale i playoff: per la terza edizione consecutiva, gli Azzurri dovranno passare dalla porta secondaria per provare a strappare il passa per il Nord America, stavolta sperando in un finale migliore rispetto alle precedenti due. E comunque c’è ancora una possibilità di poterli evitare, anche se quasi impossibile.

Italia, una possibilità (remota) di qualificarsi direttamente c’è: la combinazione

Ora sia Norvegia che Italia hanno le stesse partite, sei, e la classifica parla chiaro. Haaland e compagni sono a quota 18 punti, l’Italia a 15, vista la sconfitta degli Azzurri a Oslo che aveva decretato l’esonero di Spalletti. Alla fine del girone di qualificazione mancano due partite a entrambe: la squadra di Gattuso a novembre affronterà prima la Moldavia e poi la Norvegia a San Siro, mentre gli scandinavi giocheranno prima contro l’Estonia. L’Italia potrebbe evitare i playoff solamente vincendo entrambe le ultime due partite, e nel frattempo la Norvegia non dovrebbe vincere contro l’Estonia. Altrimenti l’Italia andrà ai playoff. Lo scenario appare alquanto improbabile, ma, seppur minima, la speranza serve sempre. Nel frattempo la Norvegia ha dimostrato segni di umanità dopo essersi dimostrata una schiacciasassi nel girone. Infatti in amichevole, seppur con un turnover, importante, ha solamente pareggiato contro la Nuova Zelanda.

Azzurri ai playoff? I possibili accoppiamenti

Le possibilità di qualificazione diretta per l’Italia sono al limite dell’impossibile, dunque conviene mettersi l’anima in pace, usare le ultime due partite del girone per sistemare le ultime cose e poi pensare ai playoff. Il sorteggio per le semifinali avverrà a Zurigo il 21 novembre e la squadra di Gattuso si presenterà da testa di serie, grazie al miglior ranking Fifa tra le seconde classificate, che rimangono comunque di ottimo livello. Infatti, se i gironi di qualificazione finissero oggi, le nazionali che andrebbero ai playoff al momento sarebbero le seguenti: Macedonia del Nord, Repubblica Ceca, Slovacchia, Albania, Bosnia, Polonia, Ungheria, Turchia, Ucraina, Scozia, Kosovo e Croazia. A loro, si aggiungerebbero le quattro dalla Nations League, quindi Galles, Svezia, Romania e Irlanda del Nord.

Tantissimi i pericoli che l’Italia rischia di affrontare, ma, essendo testa di serie, qualche vantaggio c’è. Per esempio la semifinale, in gara secca come la finale, si giocherà in casa contro una squadra della quarta fascia, quindi le ripescate dalla Nations League. Inutile spingere l’occhio fino alla finale, bisogna prima conquistarla. Ma intanto si può individuare le possibili avversarie tra le altre teste di serie, dunque Turchia, Ucraina e Polonia. Ma comunque la situazione sarà ben definita il 18 novembre, quando chiuderanno tutti i gironi di qualificazione.

Playoff a marzo, occhio alle coppe europee

Da qui al 26 marzo, quando è in programma la semifinale dei playoff di qualificazione al Mondiale 2026, può succedere di tutto. Anche perchè ora torneranno campionati e coppe europee, ed entrambi a marzo entreranno nella fase calda della situazione. Nei vari campionati, marzo è il mese decisivo per capire le ambizioni dei club. Ancora più fondamentale in Europa, dove nelle due settimane prima dei playoff si giocheranno gli ottavi di Champions, Europa e Conference League. Un problema in più per Gattuso che dovrà sperare che i suoi giocatori non arrivino in debito di ossigeno alla pausa per le nazionali o, peggio ancora, infortunati.

