Italia playoff, la Lega in soccorso: come cambierà il calendario per aiutare Gattuso

Le ipotesi e le soluzioni studiate dalla Federcalcio e dalla Lega per aiutare il ct azzurro: c'è da sciogliere il nodo contratti con i broadcaster

All’indomani del sorteggio di Zurigo, che ha tracciato il cammino dell’Italia verso i Mondiali del 2026, per Federcalcio e Lega Serie A è tempo di studiare una strategia utile per dare più tempo al ct Gennaro Gattuso e ai suoi calciatori. Ritrovarsi prima della canonica sosta di marzo, così da arrivare pronti alla semifinale con l’Irlanda del Nord. Le ipotesi non mancano, così come le soluzioni.

Gravina e Simonelli studiano le soluzioni pro Gattuso

Fare gruppo e ritrovarsi, guardandosi negli occhi pochi giorni prima di un momento importantissimo per il movimento calcio italiano. Questo l’obiettivo del ct Gennaro Gattuso e del presidente della Federcalcio Gabriele Gravina, intenzionati a ricavare una spazio all’alba dei playoff per i Mondiali che vedranno protagonista l’Italia. La parola chiave è “condivisione”, con la Lega Serie A che si è detta aperta al confronto, per studiare possibili soluzioni in tempi brevi.

Una prima ipotesi c’è e porta a lunedì 9 febbraio: un giorno in cui poter riunire gran parte dei possibili convocati di Gattuso e iniziare a volgere lo sguardo verso l’Irlanda del Nord, avversario della semifinale il prossimo 26 marzo. Perché il 9 febbraio? Darebbe la possibilità a chi non partecipa ai quarti di finale di Coppa Italia, in calendario il 4 e l’11 dello stesso mese, di esserci. Senza dubbio più facile, ad oggi, rispetto ad anticipare il 30º turno di campionato, che sarebbe stato utile per dare una settimana di lavoro in più al ct.

La Lega: “Faremo il possibile per stare vicino agli azzurri”

Massima apertura da parte della Lega Serie A. “Faremo il possibile per stare vicino agli azzurri”, parola del presidente Ezio Simonelli. La richiesta di Gabriele Gravina, come confermato dal numero uno della Lega Calcio, è chiara: “Uno stage, e i club sono tendenzialmente d’accordo”. A quali condizioni? I contratti con i broadcaster impongono “paletti” piuttosto ferrei, ecco perché diventa complicato posticipare la giornata di campionato, ma la soluzione potrebbe trovarsi come sempre a metà strada: calendarizzare il turno, con giorni ed orari ad hoc, al fine di consegnare prima possibile i calciatori a Gattuso e alla Nazionale.

“C’è disponibilità al 100%”, ha confermato lo stesso Simonelli direttamente dal palco dello Sport Industry Talk organizzato da RCS Academy, in collaborazione con Il Corriere della Sera e Rcs Sports & Events.

Il nodo contratti

Dagli appuntamenti previsti da un calendario sempre più ricco ai contratti stipulati con i broadcaster. Le competizioni europee si scontrano con i turni infrasettimanali di marzo, mese chiaramente “tagliato” dalla sosta dedicata ai playoff Mondiali, in programma tra il 23 marzo e il 3 aprile 2026.

Il “nodo” riguarda l’eventuale via libera di Dazn, Sky e Mediaset, tra Serie A e Coppa Italia: la Lega e i club, chiaramente, non possono decidere in autonomia, perché andrebbero a violare contratti sottoscritti in precedenza. Eventuali sovrapposizioni richiederebbero un “ok di massima” da parte delle varie componenti. Non una cosa facile.

Tra le ipotesi percorribili, c’è il possibile anticipo della giornata numero 30, prevista per il 22 marzo: giocarla tra venerdì e sabato, tenendo conto il calendario delle competizioni internazionali e degli ottavi del 17 e 18 marzo, potrebbe essere un’idea. Se la Fiorentina dovesse giocare giovedì in Conference, la sfida tra la Viola e l’Inter potrebbe giocarsi al massimo di domenica alle 12:30, ma non certo di sabato. Poi, i calciatori si sposterebbero il giorno stesso nella vicina Coverciano. Del resto, lo ha detto anche il presidente nerazzurro Marotta: “Dobbiamo essere uniti per arrivare al Mondiale. Faremo del nostro meglio per mettere la Nazionale nelle condizioni migliori”.