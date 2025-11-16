Italia, il Mondiale passa dai playoff: le possibili avversarie degli Azzurri, torna l'incubo Svezia

Per la terza volta di fila l'Italia si gioca l'accesso alla Coppa del Mondo attraverso gli spareggi: un nuovo fallimento non è contemplato. Giovedì 20 novembre il sorteggio

Serviva vincere 9-0 contro la Norvegia per approdare ai Mondiali da prima classificata nel Gruppo I delle qualificazioni Mondiali. Invece a San Siro l’Italia ha preso altri quattro gol dopo i tre già incassati a Oslo. La prima sconfitta dell’era Gattuso è pesantissima: Nazionale seconda e costretta ancora una volta ai playoff con l’umore sotto i tacchetti. Ecco le possibili avversarie degli Azzurri.

Italia, altra disfatta con la Norvegia: Mondiali a rischio

Il gol di Pio Esposito e il buon primo tempo della Nazionale alla Scala del Calcio hanno illuso i tifosi. Nel secondo tempo la Norvegia ha cambiato marcia soprattutto grazie al talento di Nusa e non c’è stata più partita. Anche perché è salito in cattedra quel fenomeno ch’è Haaland, che non ha avuto pietà del suo compagno di squadra al Manchester City Donnarumma.

E, ora, torna l’incubo playoff. La paura di non farcela per la terza volta di fila. Sì, i Mondiali sono a rischio, soprattutto per le possibili ripercussioni che può avere questa brutta sconfitta sul morale e le certezze di un gruppo. Si cambia ct, ma l’Italia resta fragile: da Spalletti e Gattuso non è cambiato nulla, è un dato di fatto. Lo dice chiaramente il doppio confronto con i Leoni scandinavi.

Quando si svolgerà il sorteggio dei playoff

Bisognerà aspettare fino a giovedì 20 novembre per scoprire le avversarie dell’Italia nella corsa ai Mondiali 2026 di scena in Canada, Messico e Stati Uniti.

Appuntamento fissato alle 13:00 in quel di Zurigo, casa della Fifa. Le semifinali si giocheranno giovedì 26 marzo 2026, mentre le finali sono in programma martedì 31 marzo con fischio d’inizio degli incontri alle 18:00 e alle 20:45.

Le possibili avversarie in semifinale: incubo Svezia

La buona notizia è che l’Italia sarà testa di serie insieme a Turchia, Ucraina e Polonia. Ciò significa che gli Azzurri disputeranno la semifinale secca in casa, mentre sarà il sorteggio a stabilire la sede della finale.

Si porrà una squadra della quarta fascia, formata tra quelle ripescate dalla Nations League, sul cammino dell’undici di Gattuso: le certezze sono rappresentate da Svezia, Romania e Irlanda del Nord, mentre il Galles è ancora in corsa per il secondo posto e potrebbe spalancare le porte alla Moldova.

E quelle per la finale che vale il Mondiale

Per l’ultimo atto degli spareggi l’Italia affronterà avversarie selezioni di seconda e terza fascia, ossia le seconde dei gironi. Al momento gli ostacoli in seconda sono rappresentati da Slovacchia, Scozia, Repubblica Ceca e Irlanda, mentre sarà necessario attendere martedì per capire lo scenario finale del Gruppo C con lo scontro diretto tra Scozia e Danimarca, al termine del quale la Polonia potrebbe rientrare tra le squadre di seconda fascia.

Per quanto riguarda le avversarie di terza fascia, invece, troviamo Macedonia del Nord, che si gioca il secondo posto con il Galles, Albania, Kosovo e Bosnia ed Erzegovina.