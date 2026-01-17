Italia, Gattuso le prova tutte: pazza idea Verratti per i playoff Mondiale. Il viaggio in Qatar per l’ex PSG

Il commissario tecnico e Buffon sono volati in Qatar per provare a convincere l'ex Pescara a vestire nuovamente la maglia azzurra. Mossa della disperazione o intuizione geniale?

Marco Verratti in Nazionale? Le porte azzurre potrebbero clamorosamente riaprirsi per il classe 1992 che manca dal giro dell’Italia da un paio di anni e che al momento gioca nel campionato qatariota. Un presunto blitz del ct Gennaro Gattuso proprio in Qatar riaccende le voci circa un possibile come back in vista i decisivi spareggi per strappare il pass per il Mondiale 2026.

Verratti fuori dal giro della Nazionale dal 2023

“Nel calcio non si sa mai”, così Marco Verratti aveva commentato nemmeno troppo tempo fa un suo possibile ritorno in Serie A. Il centrocampista campione d’Europa 2020, che poi aveva ceduto alle lusinghe milionaria del Qatar, sulla Nazionale aveva poi ammesso: “L’addio all’azzurro? È stata un po’ una decisione mia quando sono venuto in Qatar”. L’ex Pescara e PSG manca dalla Nazionale da due anni e mezzo. L’ultima gara che lo ha visto protagonista è infatti la finale per il terzo posto in Nations League vinta 2-3 dall’Italia contro l’Olanda.

Gattuso e Buffon in Qatar

Da allora, era il 18 giugno 2023, le strade si sono separate per non ricongiungersi più. Spalletti non lo ha mai convocato. E così è stato fin qui anche sotto la gestione di Gennaro Gattuso. Nel calcio però, come ben detto da Verratti, non si sa mai e, allora, la trapelata visita del commissario tecnico in Qatar in compagnia del capo delegazione Gianluigi Buffon potrebbe andare a cambiare lo scenario e regalare una novità inattesa all’Italia in vista delle sfide spareggio con vista sul Mondiale americano.

Che cosa può dare Verratti all’Italia?

A riportare l’indiscrezione è RMC Sport che racconta di un Gattuso colpito dalle ottime prestazioni dell’azzurro nel campionato qatariota. L’idea del ct sarebbe quella di regalare allo spogliatoio dell’Italia un’iniezione di esperienza e classe. Qualità che di certo non mancano a Verratti.

C’è, però, da comprendere quale possa essere l’impatto del suo ritorno e quanto potrà effettivamente dare alla causa azzurra, che il 26 marzo prossimo si troverà di fronte l’Irlanda del Nord. Di certo, sotto gli occhi di Gattuso e Buffon, l’ex PSG non ha sfigurato, andando anche a segno nel successo 2-0 dell’Al Duhail contro l’Al Wakrah. Mossa della disperazione o intuizione geniale? La speranza, in caso di conferme, è che possa trattarsi non solo di una pazza idea di inizio anno.