Italia-Polonia: niente Dall'Ara senza biglietto

Per la seconda partita dell'Italia, questa sera a Bologna contro la Polonia (calcio d'inizio alle ore 21), rimangono in vendita – online e nei punti vendita Vivaticket – poche centinaia di biglietti e poi sarà raggiunta la capienza massima di 29.580 spettatori, come per domenica scorsa per il debutto degli Azzurri. Le casse dello stadio non saranno aperte, i tifosi sono invitati a non recarsi al Dall’Ara se non in possesso di regolare biglietto.

I coupon promozionali distribuiti nei giorni scorsi non danno più diritto all'accesso allo stadio per la gara Italia-Polonia: ora sono validi esclusivamente per accedere agli sconti per l'acquisto di un biglietto delle successive partite, in base alle disponibilità degli stadi e fino ad esaurimento posti.

SPORTAL.IT | 19-06-2019 12:00