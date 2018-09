Italia-Polonia, probabili formazioni

Riparte da Bologna l'Italia di Roberto Mancini, che sfiderà nella gara inaugurale della Nations League la Polonia. Il ct azzurro ripropone il 4-3-3: Donnarumma confermato in porta, in difesa Criscito e Zappacosta sulle fasce e Bonucci e Chiellini al centro. A centrocampo, regia affidata a Jorginho: ai suoi fianchi Benassi e Pellegrini. In attacco il tridente Bernardeschi-Balotelli-Insigne.

Nella Polonia tanti i volti noti del campionato italiano: in porta c'è Szczesny, in difesa Bereszynski della Samp e l'ex Torino Glik, nel tridente dietro all'unica punta Lewandowski c'è Zielinski oltre a Kurzawa e Makuszewski. In panchina Milik.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Zappacosta, Bonucci, Chiellini, Criscito; Benassi, Jorginho, Pellegrini; Bernardeschi, Balotelli, Insigne. A disposizione: Perin, Sirigu, Caldara, Palmieri, Romagnoli, Rugani, Criante, Gagliardini, Pellegrini, Chiesa, Immobile, Belotti.. CT: Roberto Mancini.

POLONIA (4-2-3-1): Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Pietrzak; Goralski, Krychowiak; Kurzawa, Zielinski, Makuszewski; Lewandowski. A disposizione: Fabianski, Skorupski, Reca, Kaminski, Kedziora, Rybus, Blaszczykowski, Kadzior, Klich, Linetty, Milik, Piatek. CT: Jerzy Brzeczek.

SPORTAL.IT | 07-09-2018 08:30