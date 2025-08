VNL, l’Italia crolla dal sogno all’incubo: che lezione dalla Polonia. Ora il reset di De Giorgi in vista dei Mondiali

Niente da fare per gli azzurri che cedono di schianto nella finale della Volley Nations League contro la Polonia: partita da dimenticare per Giannelli e compagni. E ora obiettivo Mondiali

Dal sogno all’incubo nel giro di 24 ore. L’Italia accarezza la possibilità di conquistare la Nations League ma si ritrova nell’incubo di una sconfitta contro la Polonia senza appello, un nettissimo 3-0 che riporta sulla terra la squadra di Fefè De Giorgi che ora deve fare tesoro del buono, correggere gli errori e pensare al Mondiale.

Il dominio totale della Polonia

Serve un’impresa agli azzurri per conquistare la vittoria contro la “bestia nera” Polonia. I timori della vigilia però sembrano attenuarsi nel corso del primo set con gli azzurri che reggono l’urto dei propri avversari fino al 9-12 che vale il primo break, Michieletto e compagni ci provano ancora, ritornano in parità a quota 19 fino all’allungo decisivo dei polacchi. Sembra l’inizio di una vera e propria battaglia tra le due squadre, ma nel secondo set la Polonia prende subito il comando delle operazioni. Gli azzurri ci mettono un po’ a carburare, trovano una reazione a metà parziale prima che Semeniuk e compagni firmino di nuovo il break che permette di scappare via prima di chiudere sul 25-19. L’Italvolley paga anche dal punto di vista psicologico e nel terzo set molla di schianto con la Polonia che festeggia con il 25-14 finale.

Le parole degli azzurri

C’è grande delusione in casa Italia con Fefè De Giorgi che prova però a non dimenticare le cose positive: “Non siamo contenti di come sia andata. In alcuni situazioni di gioco non siamo stati capaci di leggerle al meglio, dovevamo essere più efficiente. Ma la gara di oggi non deve cancellare quanto di buono fatto fino questo momento. Quest’anno abbiamo il Mondiale e questa era una tappa importante per fare dei passi in avanti. Dobbiamo guardare avanti”.

Più netto Simone Giannelli: “Ci sono poche parole per descrivere queste partite. Siamo stati bravi ad arrivare fino in fondo ma oggi ognuno di noi dovrà assumersi le proprie responsabilità. Vanno fatto i complimenti alla Polonia, noi ci prendiamo questo argento e andiamo avanti continuando a lavorare”.

Sguardo puntato sui Mondiali

Non c’è neanche il tempo per metabolizzare quello che è successo, nel bene e nel male, nel corso di questa Nations League che subito si vola verso i Mondiali. Gli azzurri, tornranno nei prossimi giorni in Italia, avranno solo qualche giorno di riposo prima di ritrovarci per la partenza per la rassegna iridata. De Giorgi dovrà riuscire a far smaltire subito questa delusione a una squadra giovane e cominciare a preparare la rassegna che si svolgerà nelle Filippine dal 12 al 28 settembre.