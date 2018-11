Italia-Portogallo, le probabili formazioni

Sabato sera, a San Siro (attesi circa 70.000 spettatori), andrà in scena la sfida, di Nations League, tra Italia e Portogallo. In 11 precedenti "in casa", la Nazionale non ha mai perso contro i portoghesi (10 vittorie e un pareggio). Altro dato incoraggiante: gli azzurri non perdono a Milano da ben 45 partite consecutive.

4-3-3 per Mancini che, in attacco, si dovrebbe affidare al tridente formato da Chiesa, Immobile e Insigne. Chiellini festeggerà le 100 presenze in azzurro. Nel Portogallo, orfano di Cristiano Ronaldo, attesa per vedere all'opera André Silva (è di proprietà del Milan).

Dirige il match l'olandese Makkelie.

PROBABILI FORMAZIONI

ITALIA (4-3-3): G.Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Biraghi; Verratti, Jorginho, Barella; F.Chiesa, Immobile, Insigne. All: Roberto Mancini

PORTOGALLO (4-3-2-1): Rui Patricio; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe, Mário Rui; Rúben Neves, William Carvalho, Rafa Silva; Pizzi, Bernardo Silva; André Silva. All: Fernando Silva

SPORTAL.IT | 16-11-2018 07:55