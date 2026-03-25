U17 Italia-Portogallo 3-2, top e flop: Perillo non sbaglia mai, rimonta da urlo grazie a Okon e Landi

La nazionale di Daniele Franceschini porta a casa la prima vittoria della fase 2 di queste qualificazioni europee: battuti a Gubbio i campioni d'Europa in carica

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

Partita pazza allo stadio “Pietro Barbetti” di Gubbio, teatro del confronto tra le formazioni di U17 di Italia e Portogallo, protagoniste della sfida valevole per la prima giornata di questa fase 2 delle qualificazioni ai prossimi Europei di categoria. Diego Perillo si conferma punto di riferimento della selezione azzurra, dopo un primo tempo che sembrava aver messo in ginocchio l’undici allenato dal ct Franceschini. Rimonta completata per gli Azzurrini, a segno anche con Okon e Landi, dopo l’uno-due dei lusitani nella prima frazione. Qui di seguito top e flop della gara andata in scena nel pomeriggio odierno.

L’Italia U17 perde contro il Portogallo campione d’Europa: non basta il solito Perillo

Nonostante l’inizio incoraggiante degli Azzurrini, pericolosi con il solito Perillo, è il Portogallo a portarsi avanti a Gubbio, dove un traversone di Batista dai 35 metri pesca alla perfezione Gustavo Guerra, letale nell’infilare Lupo all’11’ della prima frazione. Passano pochi minuti e al quarto d’ora è già 2-0: lancio lungo in profondità per Ferreirinha, Lupo sbaglia i tempi dell’uscita e spiana la strada al numero 9 dei lusitani, che ha gioco facile e raddoppia per gli ospiti.

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Nella ripresa, l’approccio della Nazionale di Franceschini è perfetto: neanche un giro di lancette e la partita è riaperta grazie alla conclusione da distanza ravvicinata di Diego Perillo, che finalizza l’incursione e l’assist di Fugazzola. Trascorrono 300 secondi e il gioco dell’Italia raccoglie i suoi frutti, al termine di una pregevole azione manovrata: combinazioni nello stretto al limite dei 16 metri portoghesi, sfera che arriva sulla sinistra sui piedi di Corigliano, che trova sul secondo palo il solissimo Okon Engstler, che prende in controtempo Marques e firma il 2-2.

Gara completamente cambiata e inerzia a favore dell’Italia, che non si lascia pregare e continua a spingere con il piede sull’acceleratore. Subisce il contraccolpo psicologico il Portogallo, che rischia con l’impostazione del basso e alla fine la combina grossa, regalando la sfera con Marques, che consegna a Jacopo Landi la palla che vale il definitivo 3-2. Nel finale, non basta ai lusitani il forcing nell’area azzurra, con gli uomini di Franceschini che colpiscono anche un palo nel recupero con Landi. Tre punti importantissimi per aprire al meglio questo cammino verso l’Europeo di categoria.

Top e Flop dell’Italia U17

TOP

Perillo voto 8: Si conferma il bomber della Nazionale U17, andando vicino al gol già nel primo tempo e iscrivendosi a referto in avvio di ripresa. È lui, infatti, a riaprire la partita con un tap-in vincente, per poi sfiorare il raddoppio e partecipare attivamente all’azione che porta al 2-2 di Okon. Consapevole delle sue qualità, l’Empoli se lo tiene stretto.

voto 8: Si conferma il bomber della Nazionale U17, andando vicino al gol già nel primo tempo e iscrivendosi a referto in avvio di ripresa. È lui, infatti, a riaprire la partita con un tap-in vincente, per poi sfiorare il raddoppio e partecipare attivamente all’azione che porta al 2-2 di Okon. Consapevole delle sue qualità, l’Empoli se lo tiene stretto. Okon Engstler voto 7: Nato in Belgio da padre di origini italiane e mamma cubana, passaporto australiano, ma ha scelto di rappresentare la nostra Nazionale. Un mix di culture che ha formato il centrocampista di proprietà del Sydney FC, passato anche dai settori giovanili di Bruges e Benfica. Oggi, le sue geometrie a disposizione della squadra e il gol che vale il 2-2, arrivando a chiudere sul secondo palo il cross di Corigliano.

voto 7: Nato in Belgio da padre di origini italiane e mamma cubana, passaporto australiano, ma ha scelto di rappresentare la nostra Nazionale. Un mix di culture che ha formato il centrocampista di proprietà del Sydney FC, passato anche dai settori giovanili di Bruges e Benfica. Oggi, le sue geometrie a disposizione della squadra e il gol che vale il 2-2, arrivando a chiudere sul secondo palo il cross di Corigliano. Landi voto 7: Entra e realizza il gol vittoria dell’Italia. What else? Bravo ad approfittare dello svarione di Marques e a siglare il tris degli Azzurrini, completando la rimonta. Giornata che non dimenticherà facilmente.

voto 7: Entra e realizza il gol vittoria dell’Italia. What else? Bravo ad approfittare dello svarione di Marques e a siglare il tris degli Azzurrini, completando la rimonta. Giornata che non dimenticherà facilmente. Albini voto 7: È il terzino sinistro dell’Italia ma è l’anima dell’Italia U17. È ovunque, fondamentale nel finale.

FLOP

Lupo voto 4: Giornata “no” per l’estremo difensore degli Azzurrini, protagonista in negativo in occasione della seconda rete del Portogallo e molto impreciso nella seconda frazione, quando rischia in due occasioni di combinare una “frittata” e di regalare un altro gol agli avversari.

voto 4: Giornata “no” per l’estremo difensore degli Azzurrini, protagonista in negativo in occasione della seconda rete del Portogallo e molto impreciso nella seconda frazione, quando rischia in due occasioni di combinare una “frittata” e di regalare un altro gol agli avversari. Diallo voto 5: Sbaglia qualche passaggio di troppo in fase di impostazione, per poi soffrire la fisicità e l’estro di Ferreirinha all’interno dell’area di rigore azzurra. Prestazione “sporca” tecnicamente”.

voto 5: Sbaglia qualche passaggio di troppo in fase di impostazione, per poi soffrire la fisicità e l’estro di Ferreirinha all’interno dell’area di rigore azzurra. Prestazione “sporca” tecnicamente”. Ballarin voto 5,5: Meno incisivo del solito, perde un paio di palloni che avrebbero potuto rilevarsi sanguinosi in una zona di campo pericolosa. Personalità da vendere, ma in certi momenti sarebbe necessario del sano pragmatismo.

voto 5,5: Meno incisivo del solito, perde un paio di palloni che avrebbero potuto rilevarsi sanguinosi in una zona di campo pericolosa. Personalità da vendere, ma in certi momenti sarebbe necessario del sano pragmatismo. Gasparello voto 5,5: Gamba e spirito di sacrificio al servizio dei compagni, ma anche un po’ di frenesia. Affonda sempre volentieri nella metà campo avversaria, ma sbaglia l’ultima scelta a ridosso dell’area di rigore portoghese.

Top e Flop del Portogallo U17

TOP

Guerra voto 6,5: Se lo seguono ormai da tempo Como e Juventus, un motivo ci sarà. Il ragazzo ha stoffa e lo dimostra subito in terra umbra, punendo la difesa dell’Italia U17 e sbloccando il match dopo appena 11 minuti.

voto 6,5: Se lo seguono ormai da tempo Como e Juventus, un motivo ci sarà. Il ragazzo ha stoffa e lo dimostra subito in terra umbra, punendo la difesa dell’Italia U17 e sbloccando il match dopo appena 11 minuti. Ferreirinha voto 6,5: Presenza costante nell’area di rigore azzurra, approfitta di un’uscita sbagliata di Lupo e deposita in fondo al sacco il gol del momentaneo 2-0. Nella ripresa va vicinissimo alla doppietta personale, senza dimenticare il grande lavoro fatto per salire i suoi.

FLOP