Italia, via Gattuso: tra Mancini, Conte e Allegri i tifosi hanno scelto il prossimo c.t.

Abbiamo chiesto agli utenti di Facebook di scegliere il possibile successore di Gattuso: dalla loro risposta la conferma che c’è voglia di cambiamento

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Chi tra Roberto Mancini, Antonio Conte e Massimiliano Allegri come successore di Rino Gattuso nel ruolo di c.t. dell’Italia? Virgilio Sport lo ha chiesto agli utenti di Facebook con un post pubblicato sul proprio account: dalla risposta dei tifosi azzurri emerge una forte voglia di cambiamento.

Italia post-Gattuso: chi tra Mancini, Conte e Allegri?

I nomi di Roberto Mancini, Antonio Conte e Massimiliano Allegri sono i primi spuntati fuori per la successione di Rino Gattuso a c.t. dell’Italia. Dei tre soltanto il primo è attualmente libero, mentre gli altri due sono sotto contratto rispettivamente con Napoli e Milan: Conte fino a giugno 2027 – ma Aurelio De Laurentiis vorrebbe estendere ulteriormente l’accordo – Allegri fino al 2028. Al di là delle loro possibilità reali di diventare commissari tecnici, Virgilio Sport ha chiesto ai tifosi azzurri di esprimere il loro parere, indicando il favorito tra i tre per il ruolo nei commenti ad un post pubblicato su Facebook.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Voglia di cambiamento tra i tifosi

Sorprendentemente, il c.t. scelto dagli utenti social della pagina di Virgilio Sport è… nessuno dei tre. Tra i commenti, infatti, abbondano quelli di coloro che chiedono un volto nuovo, diverso da tecnici sulla scena da anni ormai come Mancini, Conte e Allegri.

“Nessuno dei 3, sono minestre riscaldate”, commenta Massimo sintetizzando il pensiero di molti altri tifosi. “Non ci verrebbe nessuno dei tre, questi sono abituati a squadre già fatte, vogliono solo vincere e non hanno niente da dare ai giocatori”, aggiunge Giuseppe. “Conte assolutamente no, Allegri non mi convince per nulla e Mancini poteva restare invece se n’è andato”, il commento di Rossella.

Gli altri nomi: in tanti per Ancelotti e Fabregas

Tra i tre Conte conserva comunque un lieve vantaggio rispetto ad Allegri e Mancini, tuttavia il nome che ricorre più spesso tra i pochi che vorrebbero un allenatore esperto è quello di un altro tecnico italiano: Carlo Ancelotti, che però ai Mondiali ci andrà col Brasile.

La maggioranza dei commenti, però, sono di tifosi che chiedono allenatori diversi, giovani o comunque con uno spirito “giochista”: frequente il nome di Cesc Fabregas, tecnico del Como, ma accanto a lui compaiono anche quelli di Raffaele Palladino e Gian Piero Gasperini. Infine, resiste tra i tifosi anche chi vorrebbe vedere Rino Gattuso tornare sui suoi passi e rimanere alla guida della Nazionale.