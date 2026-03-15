Italia, i qualificati alle finali: il sogno di Goggia e Pirovano, irrompe Trocker. Ma nel maschile c’è un problema enorme

Dopo i weekend di gara ad Are e Courchevel definito il quadro degli atleti che si qualificano per le finali di Coppa del Mondo in programma a Lillehammer: l’Italia a caccia di due coppe di specialità. Non ci sarà Federica Brignone

L’Italia è stata ancora una volta protagonista nel corso della stagione di Coppa del Mondo. L’obiettivo nell’ultimo anno è stato anche centrato sulle Olimpiadi di Milano Cortina che hanno visto gli azzurri brillare soprattutto grazie alla stella di Federica Brignone ma anche con i podi di Goggia, Franzoni e Paris. Ora a Lillehammer si arriva per l’atto conclusivo della stagione tra qualche sogno e un po’ di preoccupazione.

Goggia e Pirovano a caccia di un sogno

La settimana di gare a Lillehammer è molto attesa soprattutto in chiave femminile con due azzurre che possono portare a casa una coppa di specialità. Sofia Goggia è al comando della classifica di SuperG con un vantaggio di 63 punti sulla neozelandese Alice Robinson. Per la bergamasca che in discesa ha vissuto un anno piuttosto complicato sarebbe il finale perfetto dopo il bronzo conquistato in discesa ai Giochi di Milano Cortina. La sorpresa però è quella firmata da Laura Pirovano. La trentina, che in carriera il podio lo aveva sfiorato in tante circostanze, ha centrato due vittorie in Val di Fiemme e sfruttando l’assenza di Vonn è salita al primo posto della classifica di discesa con 28 punti di vantaggio su Emma Aicher e 85 sulla tedesca Weidle-Winkelmann.

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Brignone non c’è, Trocker fa sognare

La grande assente delle finali di Lillehammer per l’Italia è senza dubbio Federica Brignone. I successi alle Olimpiadi avevano consentito alla valdostana di conquistare il pass sia in supergigante che in gigante. Ma dopo il fine settimana difficile di Soldeu, la Tigre ha deciso di concludere anticipatamente la sua stagione e continuare a dedicarsi al recupero dopo l’infortunio che ad aprile 2025 aveva messo a rischio anche la sua partecipazione alle Olimpiadi. In Norvegia però ci sarà anche un altro motivo di interesse per l’Italia con la presenza della giovanissima Anna Trocker che ai Mondiali juniores di Narvik ha vinto l’oro in slalom e gigante e garantendosi dunque la partecipazione alle finali. Il doppio trionfo della 17enne, mai realizzato prima da un’azzurra, rappresenta una ventata di speranza per il futuro. Un dominio che lascia pensare che per lei le esperienza in Coppa del Mondo diventeranno sempre più frequenti già nella prossima stagione.

L’Italia maschile ha un problema

Se la velocità azzurra maschile ha trovato una nuova stella per il presente e per il futuro in Giovanni Franzoni, nelle discipline tecniche non si riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. L’Italia schiererà Vinatzer e Sala (17esimo e 19esimo in classifica) in slalom, mentre ci sarà il solo Alex impegnato in gigante. Oggettivamente troppo poco per gli azzurri al termine di un’altra stagione complicatissima che avevo visto proprio Vinatzer partire benissimo e poi perdersi per strada soprattutto dopo il clamoroso flop alle Olimpiadi.

Italia: i qualificati per le finali di Coppa

Questi gli atleti italiani che hanno ottenuto la qualificazione per le Finali di Coppa del Mondo in programma a Lillehammer:

Squadra maschile:

Gigante : Alex Vinatzer

: Alex Vinatzer Slalom : Alex Vinatzer e Tommaso Sala

: Alex Vinatzer e Tommaso Sala SuperG : Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christofer Innerhofer, Guglielmo Bosca.

: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Mattia Casse, Christofer Innerhofer, Guglielmo Bosca. Discesa libera: Giovanni Franzoni, Dominik Paris, Florian Schieder, Mattia Casse, Benjamin Jacques Alliod, Christofer Innerhofer

Squadra femminile: