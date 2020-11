Italia, quanti forfait: Evani non si nasconde

Dopo l’amichevole vinta contro l’Estonia, l’Italia torna in campo in Nations League con una lunga lista di assenti. Non ci sarà in panchina neanche Roberto Mancini a causa del Covid-19, confermato al suo posto il vice Alberico Evani.

L’ex giocatore di Milan e Sampdoria, nonché tecnico delle giovanili azzurre prima di entrare nello staff della Nazionale maggiore, non si nasconde in conferenza stampa: “Ci mancheranno tanti giocatori, ho perso il conto degli assenti, ma ciò non mi preoccupa. Questa è una famiglia che condivide gioie e dolori, gli undici che andranno in campo cercheranno di essere superiori alla Polonia, ci fidiamo di chi scenderà in campo anche fuori ruolo”.

Per quel che riguarda la formazione che scenderà in campo domani sera, restano alcuni dubbi da sciogliere: “Bastoni o Di Lorenzo? Dobbiamo pensarci, li valuteremo anche nell’ultimo allenamento, sarà importante capire chi sta meglio. Belotti? Se avrà dei problemi non lo rischieremo, è chiaro che in avanti numericamente siamo pochi. Se sta bene gioca, si è allenato bene pure ieri”.

Evani ha anche parlato di Federico Bernardeschi, apparentemente rigenerato dalla cura azzurra dopo le difficoltà alla Juventus: “Tutti coloro che arrivano qua hanno entusiasmo e voglia di stare insieme agli altri. Qui chi ha problemi si rigenera e chi sta bene cerca di tirare su gli altri. Per Federico questi 10 giorni possono servire per ritrovare quell’autostima di cui ha bisogno”.

OMNISPORT | 14-11-2020 20:29