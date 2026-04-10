Italia, dal flop Mondiali al ranking UEFA in picchiata: disastro totale dopo i ko di Bologna e Fiorentina

Bologna e Fiorentina quasi fuori dall'Europa, l'Italia potrebbe ritrovarsi senza semifinaliste per la prima volta dal 2019: un'altra pagina nera dopo il flop della Nazionale.

Sono tempi cupi per il calcio italiano. La Nazionale è fuori dai Mondiali per la terza edizione di fila e in Europa le big sono andate a casa in fretta e furia. Il nostro paese è rappresentato da Bologna e Fiorentina, che ieri sono state pesantemente battute in Europa League e in Conference League. E il ranking UEFA va giù in picchiata.

Presi a pallonate dagli inglesi

Fuori dai Mondiali per la terza edizione di fila, tutte le italiane eliminate dalla Champions League entro gli ottavi di finale, con il Napoli campione d’Italia addirittura fuori dalla fase a girone unico e l’Inter, capolista in campionato, buttata fuori dal Bodo Glimt.

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Bologna e Fiorentina, rispettivamente 8^ e 15^ in Serie A, impegnate in Europa League e in Conference League, almeno stanno provando a salvare l’onore della nostra nazione, calcisticamente parlando, seppure prese a pallonate ieri sera dalle inglesi: l’Aston Villa ha passeggiato al Dall’Ara (1-3), il Crystal Palace, alla prima storica partecipazione a una Coppa Europea, ha travolto i viola con un perentorio 3-0.

A entrambe servirà un’impresa per ribaltare il passivo incamerato ieri. Molto più probabile un contemporaneo saluto alle due manifestazioni giovedì prossimo, nelle due gare di ritorno in programma al Villa Park Stadium e al Franchi. Per farla breve, dunque, è un momento drammatico per il calcio italiano.

Ranking FIFA sempre peggio, ranking UEFA in picchiata

Nel ranking FIFA, l’Italia è scivolata già lo scorso novembre al 12° posto, pressata dalla Colombia e dal Senegal, con Croazia, Germania e Belgio, rispettivamente undicesima, decima e nona, già parecchio distanti. Nel ranking UEFA le cose non vanno meglio, anzi.

L’Italia va giù in picchiata con le sue rappresentanti in Champions, Europa League e Conference League. Nel giro di una stagione si è passati dai 21.875 punti del 2024-2025 ai 18.714 punti attuali, con un ranking complessivo, dal 2021-2022 ad oggi, di 99.660 punti e sole due squadre ancora in corsa in Europa. Forse per poco.

Attualmente l’Italia è scivolata in 5^ posizione, il Portogallo l’ha scavalcata mesi fa con 19.300 punti vantando tre squadre su cinque ancora impegnate in Europa. A guidare la classifica c’è l’Inghilterra con 25.569 punti, seguita dalla Spagna (20.906), dalla Germania (20.285), dai lusitani e dall’Italia. Sesta la Francia decisamente staccata con 16.678 punti.

Mai così male dal 2019

Per la prima volta dal 2018-2019, l’Italia potrebbe non avere una squadra in semifinale in una delle tre Coppe Europee. Un risultato disastroso che segue a ruota quanto accaduto in Bosnia e negli altri due tentativi a vuoto di rimettere piede in un Mondiale nel 2017 e nel 2022.

Tutto questo mentre si attendono le candidature per la presidenza della FIGC per il post-Gravina, sperando si possa presto tornare a rivivere anni floridi per il nostro calcio, scombussolato dagli eventi negativi e da riforme soltanto promesse e mai applicate.