Italia, la stoccata di Riccardo Cucchi: "Peggio della prova degli azzurri solo un'altra cosa"

A livello di nazionali (o alle Olimpiadi) accadeva solitamente per le divise sociali, le giacche di rappresentanza, a livello di club è sport diffuso soprattutto per le seconde e le terze maglie, sempre più vicine al marketing e sempre più lontane dalla tradizione ma anche la maglia da gioco dell’Italia è stata oggetto di critiche. Quell’azzurro un po’ scolorato visto nel match contro la Moldova ha fatto storcere il naso a parecchi ed ha scatenato una polemica sui social.

L’accusa di Riccardo Cucchi

Ad accendere la miccia è Riccardo Cucchi. La storica voce di Tutto il calcio minuto per minuto usa l’ironia e scrive sul suo profilo ufficiale Facebook: “Non so, sinceramente, se in Moldova sia stata più brutta la partita della Nazionale o la maglia disegnata da Adidas per la squadra”.

Tifosi nostalgici delle vecchie maglie

Fioccano i commenti: “Ce l’hanno messa tutta per fare l’ennesima monnezza quando basterebbe una maglia di un colore unico (l’azzurro ovviamente) e i numeri bianchi” e poi: “Le cop Sportif dell’82 resta la migliore e non è difficile replicarla!!!!” e anche: “Le mie preferite sono la Nike del 1998 e la Puma del 2006” e ancora: “Quando vedo quell’azzurro sbiadito che non ha nulla a che vedere con l’azzurro vero della Nazionale già mi viene il nervoso a guardare la.partita”, oppure: “Ben venga L’idea delle Foglie di alloro come significato di Vittoria e Gloria ma disposte così in serie fa effetto pigiama e “nasconde” quello che deve essere predominante al 99% , il colore azzurro. Hanno completamente sbagliato la maglia nell’anno del mondiale (playoff permettendo) in cui potresti moltiplicare le vendite”.

C’è chi scrive: “Che la maglia sia orribile, sono d’ accordo, sulla performance della nazionale così negativa, così come la vede lei non sono d’accordo. Abbiamo vinto con una squadra nuova, contro una squadra che ha messo 10 giocatori davanti al portiere, se si riesce a segnare nei primi 20 minuti, la partita cambia completamente” e poi: “Tanto quella maglia al mondiale non ci andrà! Se fai fatica a fare goal alla Moldova come puoi pensare di vincere due fasi playoff” e anche: “La maglia è davvero brutta, brutta, brutta. Ma se dovesse essere quello il prezzo da pagare per ritornare a giocarci un mondiale….ok”, oppure: “Partita brutta. La maglia peggio” e ancora: “Questa maglia è un insulto alla storia della Nazionale”

Il web è scatenato: “Ormai da anni la maglia della Nazionale è inguardabile. Sembra presa al mercatino del martedi (con tutto il rispetto per chi ci lavora)..” e poi: “Diciamo che è un bel pareggio” e anche: “La maglia inguardabile! E pure la partita!” e infine: “Quando trovi squadre così chiuse che non accettano di giocare, è ovvio andare incontro a partite del genere, a volte si perdono anche queste partite, oppure se segni subito finisce a Goleada, niente di nuovo”.