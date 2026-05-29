Mondiali, Italia beffata anche da Volpato: è lui l’unico “ripescato”. Basta azzurro, va a giocare per l’Australia

Il giocatore del Sassuolo ha deciso di giocare ai Mondiali con la maglia dei Socceroos, in passato aveva sempre rifiutato le convocazioni dell’Australia ma dopo l’ultimo fallimento ci ha ripensato

Una storia che fotografa alla perfezione il mondo del calcio italiano e della nazionale azzurra ed è quella di Cristian Volpato, che diventa da oggi e di fatto l’unico “ripescato” italiano per la Coppa del Mondo che comincerà tra qualche giorno tra Stati Uniti, Messico e Canada. Il giocatore del Sassuolo ha infatti ceduto alle avance della nazionale dell’Australia ed è stato inserito all’ultimo secondo utile nella lista dei giocatori che dovrebbero partire alla volta delle Americhe.

I rifiuti all’Australia..fino a ora

Quello della nazionale australiana non è uno scippo o una mossa dettata dalla disperazione di provare ad arrivare preparati al meglio per i Mondiali. Volpato è nato e cresciuto in Australia dove è rimasto fino ai 16 anni prima di trasferirsi in Italia nella primavera della Roma. Secondo le regole della Fifa, godendo della doppia cittadinanza, poteva decidere per quale nazionale giocare a patto di non aver mai giocato in una delle due maggiori. E fino a questo momento aveva sempre sperato in una convocazione da parte dell’Italia al punto da rifiutare in più di un’occasione la possibilità di giocare con la maglia dell’Australia.

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Un corteggiamento cominciato nel 2022

La volontà di Volpato di giocare con la maglia dell’Italia era nota da tempo in Australia ma questo non ha mai fermato i selezionati che si sono avvicendati sulla panchina dei Socceroos dal provare a fare un nuovo tentativo. Il primo è stato quello di Graham Arnold che all’indomani del Mondiale in Qatar nel 2022 aveva cominciato a chiamare il giocatore per convincerlo del progetto. Ma Cristian ha sempre mostrato grande convinzione nella sua volontà di giocare con la maglia azzurra dove ha vestito le maglie dell’Unde 19, dell’Under 20 e dell’Unde 21. La convocazione nella nazionale maggiore non è mai arrivata e l’attuale ct Popovic ha provato l’ultimo assalto proprio alla vigilia del Mondiale. E alla fine Volpato ha ceduto (e chissà che non abbiano influito anche le ultime convocazioni di Baldini, ndr) decidendo di andare a fare un’esperienza importante con tanto di lettera di svincolo arrivata da parte della FIGC. E ora è già in viaggio verso Los Angeles dove ci sarà il ritiro della nazionale australiana.

L’ultima beffa per il calcio italiano

Il sogno di vestire la maglia azzurra è quello di migliaia di bambini e bambine che giocano a calcio, e ancora di più quello di vestire quella maglia a un Mondiale. Ma l’Italia ormai sembra avere un rapporto complicatissimo con la fase finale della Coppa del Mondo visto che ha mancato le ultime tre qualificazioni al punto da essere costretta a sperare in un utopico ripescaggio. In passato riuscire ad arrivare in azzurro era complicatissimo per l’incredibile concorrenza per assicurarsi un posto in nazionale. E per tanti giocatori dal doppio passaporto giocare con un’altra “bandiera” rappresentava l’unica occasione per riuscire a vivere quell’esperienza. Ora invece per giocare un Mondiale bisogna scegliere l’Australia. Con Volpato che diventa l’unico ripescato italiano. La beffa è servita.