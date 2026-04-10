Italia ripescata ai Mondiali, il playoff ora tocca a Baldini: scenario clamoroso. Ceferin come alleato e il precedente che fa sognare

Secondo alcune indiscrezioni la Fifa starebbe pensando a un “super-playoff” tra le formazioni escluse in caso di mancata partecipazione dell’Iran. L’Italia potrebbe scendere in campo sotto la guida di Baldini

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Forse è più che un sogno. L’Italia potrebbe avere ancora una possibilità di disputare i Mondiali della prossima estate che si giocano tra Stati Uniti, Canada e Messico. La Fifa sta facendo di tutto per non cambiare la composizione delle squadre partecipanti ma il tempo stringe sempre di più e va trovata una soluzione in termini anche abbastanza rapidi.

L’indiscrezione di The Athletic

Nelle ultime ore è rimbalzata una nuova possibilità che sarebbe al vaglio dei vertici della FIFA. Il regolamento prevede che a prendere il posto dell’Iran in caso di una mancata partecipazione dovrebbe essere una squadra che proviene dalla stessa confederazione, quindi nel caso specifico sarebbero gli Emirati Arabi Uniti. Stando a quanto rivela però The Athletic al vaglio delle possibilità ci potrebbe essere anche una sorta di superplayoff. L’idea sarebbe quella di far partecipare in un mini-torneo le squadre che non sono riuscite a centrare la qualificazione. Una soluzione che però almeno al momento sembra alquanto improbabile, o quantomeno potrebbe non coinvolgere direttamente l’Italia.

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Il precedente al Mondiale per club

L’idea di un playoff non è nuova, anzi solo un anno fa la Fifa era stata costretta a ricorrere a questo espediente per decidere l’ultima squadra che avrebbe dovuto prendere parte al Mondiale per club che si è giocato proprio negli Stati Uniti. In quella occasione il problema nacque per l’esclusione del club messicano del Leon che aveva violato le regole relative alla multiproprietà. La soluzione della massima organizzazione del mondo del calcio fu dunque quella di far giocare un playoff tra il Club America (squadra messicana con il ranking più alto) e il Los Angeles FC (che aveva perso la finale della Concacaf Champions League proprio con il Leon) e a spuntarla fu la squadra californiana.

Baldini al playoff e Ceferin come alleato

Scenari da disegnare completamente e che probabilmente verranno messi a punto dal Consiglio della Fifa nel corso delle prossime settimane. In situazioni come queste entrano in ballo anche aspetti politici e giochi di forza all’interno della federazione mondiale. L’Italia può vantare dalla sua il miglior ranking delle formazioni escluse ed avrebbe nel presidente della Uefa Ceferin il suo principale alleato. Dall’altra parte però le nazionali della confederazione asiatica insistono per avere una propria squadre a prendere il posto dell’Iran. In questo caso il playoff potrebbe essere disputato dalla squadra con il ranking più alto nella AFC (Uzbekistan) e l’ultima squadra a essere eliminata nella corsa al Mondiale, gli Emirati Arabi Uniti.

Il paradosso più grande sarebbe quello di vedere la nazionale italiana impegnata in un altro spareggio per accedere alla Coppa del Mondo e stavolta l’ingrato compito sarebbe sulle spalle di Silvio Baldini, tecnico dell’unger 21 azzurra, chiamato a fare da traghettatore fino alle elezioni del nuovo presidente federale e alla scelta del prossimo commissario tecnico.