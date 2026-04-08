Italia ripescata ai Mondiali, cambia il girone: ecco gli avversari ma chi sarebbe il ct?

Nel caso in cui l'Italia dovesse prendere il posto dell'Iran sarebbe inserita nel gruppo G con Nuova Zelanda, Belgio ed Egitto, in panchina Baldini

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Mentre il mondo trema per il dramma della guerra tra Usa e Iran, con le conseguenze che già ora si fanno sentire anche in tutta Europa, continua a tener banco anche il giallo sulla partecipazione della nazionale iraniana ai prossimi Mondiali. E’ la speranza cui si aggrappa l’Italia, eliminata ai playoff dalla Bosnia, per essere ripescata in extremis anche se i criteri per sostituire eventualmente l’Iran restano ambigui.

L’Iran aspetta una risposta dalla Fifa

Il ministro dello Sport iraniano, Ahmad Donyamali, ha spiegato come il governo prenderà una posizione definitiva solo dopo aver ricevuto una risposta ufficiale dalla Fifa: ha infatti chiesto che le gare del girone vengano trasferite dagli Stati Uniti al Messico, per questioni legate alla sicurezza e alle tensioni geopolitiche nella regione: “La nostra richiesta alla FIFA di spostare le partite dell’Iran dagli Stati Uniti al Messico è ancora valida, ma non abbiamo ancora ricevuto risposta. Se la candidatura venisse accettata, la partecipazione dell’Iran ai Mondiali sarebbe certa. Tuttavia, la FIFA non ha ancora risposto”.

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Il cavillo del regolamento che fa sperare gli azzurri

Il regolamento della Fifa lascia uno spiraglio di speranza per l’Italia dovuto all’articolo 6.7 che recita: “Se una Federazione partecipante si ritira o viene esclusa della Coppa del Mondo 2026, la Fifa deciderà sulla questione a propria esclusiva discrezione e prendere qualsiasi provvedimento ritenuto necessario. La Fifa potrà decidere di sostituire la federazione partecipazione in questione anche con un’altra federazione”. Il posto di diritto andrebbe agli Emirati Arabi Uniti ma la Fifa potrebbe ripescare la nazionale meglio piazzata nel ranking tra le escluse, ovvero proprio l’Italia. La materia è disciplinata dall’articolo 6.2 del regolamento dei prossimi Mondiali, che recita testualmente: “Qualsiasi federazione membro partecipante che si ritiri dalla Coppa del Mondo FIFA 2026 entro e non oltre trenta giorni prima della prima partita della fase finale sarà sanzionata con una multa di almeno 250mila franchi svizzeri da parte della Commissione Disciplinare dellaa FIFA. Qualsiasi federazione che si ritiri a meno di trenta giorni prima della prima partita della fase finale sarà sanzionata con una multa di almeno 500mila franchi svizzeri”. L’inizio dei Mondiali è fissato per l’11 giugno col match inaugurale tra Messico e Sudafrica, la data limite – dunque – sarebbe fissata nel 12 maggio.

Troppe partite senza appeal

Un motivo recondito sarebbe anche l’appeal – sia pur sbiadito negli anni – degli azzurri. Già ora sono forse troppe le gare in programma di scarso interesse nella prima fase. Basti pensare a Corea del Sud-Repubblica Ceca, Canada-Qatar, Haiti-Scozia, Paraguay-Australia, Ecuador-Curacao, Capo Verde-Arabia-Saudita, Senegal-Iraq, Austria-Giordania, RD Congo-Uzbekistan, Ghana-Panama e tante altre. La presenza dell’Italia darebbe sicuramente più lustro al torneo.

Chi sarebbe il ct

Chi siederebbe in quel caso sulla panchina azzurra? Andrebbero esclusi i nomi più gettonati come quelli di Conte e Allegri, la decisione della Fifa è attesa entro un mese col campionato ancora in corso. La soluzione più praticabile sarebbe quella di affidare la Nazionale al ct dell’Under 21 Silvio Baldini, che già è stato preallertato per le amichevoli di giugno con Grecia e Lussemburgo.

Dove giocherebbe l’Italia

Se l’Italia dovesse essere ripescata, occhio però al girone. Non finirebbe nel gruppo B, con Canada, Svizzera e Qatar dove sarebbe andata in caso di vittoria ai playoff e dove ora c’è a Bosnia, ma nel gruppo G con Belgio, Egitto e Nuova Zelanda, un girone probabilmente ancor più abbordabile. La nazionale giocherebbe una volta alle 3 di notte, una volta alle 21 e una volta alle 5 del mattino. Questo sarebbe il calendario degli azzurri

GRUPPO G

Giornata 1: Belgio-Egitto, lunedì 15 giugno (ore 21), Seattle Stadium

Giornata 1: Italia-Nuova Zelanda, martedì 16 giugno (ore 3), Los Angeles Stadium

Giornata 2: Belgio-Italia, domenica 21 giugno (ore 21), Los Angeles Stadium

Giornata 2: Nuova Zelanda-Egitto, lunedì 22 giugno (ore 3), BC Place Vancouver

Giornata 3: Nuova Zelanda-Belgio, sabato 27 giugno (ore 5), BC Place Vancouver

Giornata 3: Egitto-Italia, sabato 27 giugno (ore 5), Seattle Stadium

Mondiali 2026, tutti gli altri gironi

Gruppo A: Messico, Sudafrica, Corea del Sud, Repubblica Ceca

Gruppo B: Canada, Qatar, Svizzera, Bosnia

Gruppo C: Brasile, Marocco, Haiti, Scozia

Gruppo D: Usa, Paraguay, Australia, Turchia

Gruppo E: Germania, Curacao, Costa d’Avorio, Ecuador

Gruppo F: Olanda, Giappone, Svezia, Tunisia

Gruppo H: Spagna, Capo Verde, Arabia Saudita, Uruguay

Gruppo I: Francia, Senegal, Iraq, Norvegia

Gruppo J: Argentina, Algeria, Austria, Giordania

Gruppo K: Portogallo, RD Congo, Uzbekistan, Colombia

Gruppo L: Inghilterra, Croazia, Ghana, Panama

Il calendario del Mondiale: date e orari italiani delle altre partite

GRUPPO A

Giornata 1: Messico-Sudafrica, giovedì 11 giugno (ore 21), Mexico City Stadium

Giornata 1: Corea del Sud-Repubblica Ceca, venerdì 12 giugno (ore 4), Estadio Guadalajara

Giornata 2: Repubblica Ceca-Sudafrica, giovedì 18 giugno (ore 18), Atlanta Stadium

Giornata 2: Messico-Corea del Sud, venerdì 19 giugno (ore 3), Estadio Guadalajara

Giornata 3: Sudafrica-Corea del Sud, giovedì 25 giugno (ore 3), Estadio Monterrey

Giornata 3: Repubblica Ceca-Messico, giovedì 25 giugno (ore 3), Mexico City Stadium

GRUPPO B

Giornata 1: Canada-Bosnia, venerdì 12 giugno (ore 21), Toronto Stadium

Giornata 1: Svizzera-Qatar, sabato 13 giugno (ore 21), San Francisco Bay Area Stadium

Giornata 2: Svizzera-Bosnia, giovedì 18 giugno (ore 21), Los Angeles Stadium

Giornata 2: Canada-Qatar, venerdì 19 giugno (ore 24), BC Place Vancouver

Giornata 3: Svizzera-Canada, mercoledì 24 giugno (ore 21), BC Place Vancouver

Giornata 3: Bosnia-Qatar, mercoledì 24 giugno (ore 21), Seattle Stadium

GRUPPO C

Giornata 1: Brasile-Marocco, domenica 14 giugno (ore 24), New York New Jersey Stadium

Giornata 1: Haiti-Scozia, domenica 14 giugno (ore 3), Boston Stadium

Giornata 2: Scozia-Marocco, sabato 20 giugno (ore 24), Boston Stadium

Giornata 2: Brasile-Haiti, sabato 20 giugno (ore 3), Philadelphia Stadium

Giornata 3: Marocco-Haiti, giovedì 25 giugno (ore 24), Atlanta Stadium

Giornata 3: Scozia-Brasile, giovedì 25 giugno (ore 24), Miami Stadium

GRUPPO D

Giornata 1: Usa-Paraguay, sabato 13 giugno (ore 3), Los Angeles Stadium

Giornata 1: Australia-Turchia, sabato 13 giugno (ore 6), BC Place Vancouver

Giornata 2: Turchia-Paraguay, venerdì 19 giugno (ore 6), San Francisco Bay Area Stadium

Giornata 2: Usa-Australia, venerdì 19 giugno (ore 21), Seattle Stadium

Giornata 3: Turchia-Usa, venerdì 26 giugno (ore 4), Los Angeles Stadium

Giornata 3: Paraguay-Australia, venerdì 26 giugno (ore 4), San Francisco Bay Area Stadium

GRUPPO E

Giornata 1: Germania-Curacao, domenica 14 giugno (ore 19), Houston Stadium

Giornata 1: Costa D’Avorio-Ecuador, domenica 14 giugno (ore 22), Philadelphia Stadium

Giornata 2: Germania-Costa D’Avorio, sabato 20 giugno (ore 22), Toronto Stadium

Giornata 2: Ecuador-Curacao, domenica 21 giugno (ore 2), Kansas City Stadium

Giornata 3: Curacao-Costa D’Avorio, giovedì 25 giugno (ore 22), Philadelphia Stadium

Giornata 3: Ecuador-Germania, giovedì 25 giugno (ore 22), New York New Jersey Stadium

GRUPPO F

Giornata 1: Olanda-Giappone, domenica 14 giugno (ore 22), Dallas Stadium

Giornata 1: Svezia-Tunisia, lunedì 15 giugno (ore 4), Estadio Monterrey

Giornata 2: Tunisia-Giappone, sabato 20 giugno (ore 6), Estadio Monterrey

Giornata 2: Olanda-Svezia, sabato 20 giugno (ore 19), Houston Stadium

Giornata 3: Tunisia-Olanda, venerdì 26 giugno (ore 1), Kansas City Stadium

Giornata 3: Giappone-Svezia, venerdì 26 giugno (ore 1), Dallas Stadium

GRUPPO H

Giornata 1: Spagna-Capo Verde, lunedì 15 giugno (ore 18), Atlanta Stadium

Giornata 1: Arabia Saudita-Uruguay, martedì 16 giugno (ore 24), Miami Stadium

Giornata 2: Spagna-Arabia Saudita, domenica 21 giugno (ore 18), Atlanta Stadium

Giornata 2: Uruguay-Capo Verde, lunedì 22 giugno (ore 24), Miami Stadium

Giornata 3: Capo Verde-Arabia-Saudita, sabato 27 giugno (ore 2), Houston Stadium

Giornata 3: Uruguay-Spagna, sabato 27 giugno (ore 2), Estadio Guadalajara

GRUPPO I

Giornata 1: Francia-Senegal, martedì 16 giugno (ore 21), New York New Jersey Stadium

Giornata 1: Iraq-Norvegia, mercoledì 17 giugno (ore 24), Boston Stadium

Giornata 2: Francia-Iraq, lunedì 22 giugno (ore 23), Philadelphia Stadium

Giornata 2: Norvegia-Senegal, martedì 23 giugno (ore 2), New York New Jersey Stadium

Giornata 3: Norvegia-Francia, venerdì 26 giugno (ore 21), Boston Stadium

Giornata 3: Senegal-Iraq, venerdì 26 giugno (ore 21), Toronto Stadium

GRUPPO J

Giornata 1: Austria-Giordania, martedì 16 giugno (ore 6), San Francisco Bay Area Stadium

Giornata 1: Argentina-Algeria, mercoledì 17 giugno (ore 3), Kansas City Stadium

Giornata 2: Argentina-Austria, lunedì 22 giugno (ore 19), Dallas Stadium

Giornata 2: Giordania-Algeria, martedì 23 giugno (ore 5), San Francisco Bay Area Stadium

Giornata 3: Algeria-Austria, domenica 28 giugno (ore 4), Kansas City Stadium

Giornata 3: Giordania-Argentina, domenica 28 giugno (ore 4), Dallas Stadium

GRUPPO K

Giornata 1: Portogallo-RD Congo, mercoledì 17 giugno (ore 19), Houston Stadium

Giornata 1: Uzbekistan-Colombia, giovedì 18 giugno (ore 4), Mexico City Stadium

Giornata 2: Portogallo-Uzbekistan, martedì 23 giugno (ore 19), Houston Stadium

Giornata 2: Colombia-RD Congo, mercoledì 24 giugno (ore 4), Estadio Guadalajara

Giornata 3: Colombia-Portogallo, domenica 28 giugno (ore 1.30), Miami Stadium

Giornata 3: RD Congo-Uzbekistan, domenica 28 giugno (ore 1.30), Atlanta Stadium

GRUPPO L

Giornata 1: Inghilterra-Croazia, mercoledì 17 giugno (ore 22), Dallas Stadium

Giornata 1: Ghana-Panama, giovedì 18 giugno (ore 1), Toronto Stadium

Giornata 2: Inghilterra-Ghana, martedì 23 giugno (ore 22), Boston Stadium

Giornata 2: Panama-Croazia, mercoledì 24 giugno (ore 1), Toronto Stadium

Giornata 3: Panama-Inghilterra, sabato 27 giugno (ore 23), New York New Jersey Stadium

Giornata 3: Croazia-Ghana, sabato 27 giugno (ore 23), Philadelphia Stadium

La fase a eliminazione diretta

SECICESIMI DI FINALE

Prima Gruppo E – Terzo posto Gruppo A/B/C/D/F, lunedì 29 giugno (22.30), Boston Stadium (partita 74)

Vincente Gruppo I – Terzo posto C/D/F/G/H, martedì 30 giugno (ore 23), New York New Jersey Stadium (partita 77)

Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo B, domenica 28 giugno (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 73)

Vincente Gruppo F – Seconda Gruppo C, domenica 30 giugno (ore 3), Estadio Monterrey (partita 75)

Seconda Gruppo K – Seconda Gruppo L, venerdì 3 luglio (ore 1), Toronto Stadium (partita 83)

Vincente Gruppo H – Seconda Gruppo J, giovedì 2 luglio (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 84)

Vincente Gruppo D – Gruppo B/E/F/I/J giovedì 2 luglio (ore 2), San Francisco Bay Area Stadium (partita 81)

Vincente Gruppo G – Terzo posto Gruppo A/E/H/I/J mercoledì 1 luglio (ore 22), Seattle Stadium (partita 82)

Vincente Gruppo C – Seconda Gruppo F, lunedì 29 giugno (ore 19), Houston Stadium (partita 76)

Seconda Gruppo A – Seconda Gruppo I, martedì 30 giugno (ore 19), Dallas Stadium (partita 78)

Vincente Gruppo A – Terzo posto C/E/F/H/I, mercoledì 1 luglio (ore 3), Mexico City Stadium (partita 79)

Vincente Gruppo L – Terzo posto Gruppo E/H/I/J/K, mercoledì 1 luglio (ore 18), Atlanta Stadium (partita 80)

Vincente Gruppo J – Seconda Gruppo H, sabato 4 luglio (ore 24), Miami Stadium (partita 86)

Seconda Gruppo D – Seconda Gruppo G, venerdì 3 luglio (ore 20), Dallas Stadium (partita 88)

Vincente Gruppo B – Terzo posto Gruppo E/F/G/I/J, venerdì 3 luglio (ore 5), BC Place Vancouver (partita 85)

Vincente Gruppo K – Terzo posto Gruppo D/E/I/J/L, sabato 4 luglio (ore 3.30), Kansas City Stadium (partita 87)

OTTAVI DI FINALE

Vincente partita 74 – Vincente partita 77, sabato 4 luglio (ore 23), Philadelphia Stadium (partita 89)

Vincente partita 73 – Vincente partita 75, sabato 4 luglio (ore 19), Houston Stadium (partita 90)

Vincente partita 83 – Vincente partita 84, lunedì 6 luglio (ore 21), Dallas Stadium (partita 93)

Vincente partita 81 – Vincente partita 82, martedì 7 luglio (ore 2), Seattle Stadium (partita 94)

Vincente partita 76 – Vincente partita 78, domenica 5 luglio (ore 22), New York New Jersey Stadium (partita 91)

Vincente partita 79 – Vincente partita 80, lunedì 6 luglio (ore 2), Mexico City Stadium (partita 92)

Vincente partita 86 – Vincente partita 88, martedì 7 luglio (ore 18), Atlanta Stadium (partita 95)

Vincente partita 85 – Vincente partita 87, martedì 7 luglio (ore 22), BC Place Vancouver (partita 96)

QUARTI DI FINALE

Vincente partita 89 – Vincente partita 90, giovedì 9 luglio (ore 22), Boston Stadium (partita 97)

Vincente partita 93 – Vincente partita 94 , venerdì 10 luglio (ore 21), Los Angeles Stadium (partita 98)

Vincente partita 91 – Vincente partita 92, sabato 11 luglio (ore 23), Miami Stadium (partita 99)

Vincente partita 95 – Vincente partita 96, domenica 12 luglio (ore 3), Kansas City Stadium (partita 100)

SEMIFINALI

Vincente partita 97 – Vincente partita 98, martedì 14 luglio (ore 21), Dallas Stadium (partita 101)

Vincente partita 99 – Vincente partita 100, mercoledì 14 luglio (ore 21), Atlanta Stadium (partita 102)

FINALE

Finale: domenica 19 luglio (ore 21), New York New Jersey Stadium

Finale per il bronzo: sabato 18 luglio (ore 23), Miami Stadium