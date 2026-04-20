Italia ripescata ai Mondiali, Christillin riaccende le speranze: le confessioni sull'Iran e su Infantino

Non è finita, c'è ancora una possibilità per gli Azzurri di acciuffare in extremis il pass per il torneo iridato: lo assicura l'ex membro aggiuntivo UEFA nel Consiglio FIFA.

Italia ai Mondiali? Non è ancora finita. Forse c’è ancora una speranza. A ravvivare la fiammella arrivano le dichiarazioni di Evelina Christillin, che della questione sembra essere ben informata. E non potrebbe essere altrimenti, visto che per anni è stata membro aggiuntivo dell’UEFA nel Consiglio FIFA e conosce dunque molto bene gli attori principali dell’intricata vicenda: il regolamento, il quadro internazionale e – soprattutto – Gianni Infantino, vero e unico deus ex machina in caso di forfait dell’Iran. Perché sarà lui, il potentissimo boss della Federazione internazionale, a “indirizzare” il consiglio prima di ogni delibera.

Mondiali, la situazione dell’Iran e il ritiro sempre possibile

Nei giorni scorsi, nonostante il no della FIFA a ridisegnare il calendario in accoglimento delle richieste dell’Iran, che dunque dovrebbe necessariamente giocare negli Stati Uniti e non in Messico i suoi incontri della fase eliminatoria, proprio da Infantino erano arrivate dichiarazioni “rassicuranti” sulla partecipazione di Taremi e compagni ai Mondiali. Questione chiusa, dunque? Non proprio. Intervenuta a Radio Anch’io Sport, su Rai Radio 1, Christillin ha ammesso: “Vedo abbastanza difficile la partecipazione dell’Iran al Mondiale. Il presidente della federcalcio iraniana ha detto che vogliono giocare, mentre il governo iraniano mi sembra molto più prudente“.

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Italia ai Mondiali: il regolamento e il ruolo di Gianni Infantino

Insomma, non è vero che l’Iran questi Mondiali li giocherà senza ombra di dubbio: “Manca un mese e mezzo ed è veramente difficile immaginare la loro partecipazione, anche se io me lo auguro”, ha aggiunto Christillin. “Scenari? È tutto nelle mani della FIFA: secondo il regolamento 6.7 il Consiglio può decidere su suggerimento dell’amministrazione, quindi decide Infantino e poi fa votare il Consiglio dando il suggerimento che è meglio seguire. L’Italia ha il ranking più alto delle escluse, è 12esima. Gli Emirati Arabi Uniti invece sono la prima squadra non qualificata dell’AFC, la confederazione asiatica”.

Ripescaggio Mondiali, la speranza a sorpresa di Evelina Christillin

Non è detto neppure che la ripescata sia scelta “a tavolino”: l’ultima parola potrebbe passare per il campo, con dei playoff di ripescaggio a sei o a quattro squadre, come ventilato in sede FIFA nelle scorse settimane. Per quanto possa contare, la speranza di Christillin è diversa e non passa neppure per una riammissione last minute della Nazionale azzurra, sconfitta dalla Bosnia nello spareggio di Zenica: “Permettermi un suggerimento di cuore. L’anno scorso, con un rigore piuttosto inesistente al 97′, la Palestina è stata eliminata dall’Oman nelle qualificazioni asiatiche. Sarebbe un bel gesto ripescarla in questo momento”.