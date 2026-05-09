Italia ripescata ai Mondiali, ci si mette pure Shakira: l'inno ufficiale "Dai dai" è uno schiaffo agli Azzurri

Persino la hit della kermesse ha un titolo in...italiano: solo che la Nazionale quattro volte campione del mondo, salvo ribaltoni dell'ultimo momento, non ci sarà.

L’ultimo schiaffo alla sgangherata Nazionale italiana, che ha mancato clamorosamente la qualificazione alla fase finale dei Mondiali per la terza edizione di fila, arriva insieme alle note di quello che, con tutta probabilità, si annuncia come il tormentone della prossima estate. È l’inno ufficiale dei prossimi Mondiali e lo ha lanciato, manco a dirlo, una delle popstar più famose del pianeta, l’esuberante Shakira. La cantante colombiana ha presentato attraverso i suoi canali social la hit che accompagnerà la kermesse in programma dall’11 giugno al 19 luglio negli Stati Uniti, in Messico e nel Canada. Coinvolgente il sound, frizzante l’atmosfera, intrigante il video a corredo della musica. E un dettaglio che sa di beffa: il titolo è in italiano.

Mondiali, la canzone di Shakira col titolo in italiano

“Dai dai”, come urlano i tifosi alla propria squadra del cuore che attacca: questo il titolo scelto dalla star colombiana per lanciare il brano scelto dalla FIFA come colonna sonora del torneo. Non certo una novità per Shakira, che aveva già legato il suo nome a “Waka waka”, inno ufficiale dei Mondiali 2010 in Sudafrica, e aveva firmato pure “La la la”, inno “ufficioso” di Brasile 2014, visto che in quel caso la FIFA non le ha concesso il patrocinio. L’artista colombiana inoltre, col mondo del calcio ha legami profondi: come dimenticare la lunga love story con l’ex bandiera del Barcellona, Gerard Piqué, conclusasi in modo burrascoso.

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Nel video le immagini degli ultimi Mondiali disputati dall’Italia

A conti fatti, dunque, persino nell’inno dei Mondiali ci sarà un pizzico di italiano. E ai tifosi azzurri toccherà ascoltarlo prima di ogni match dei Mondiali, che sarà inevitabilmente preceduto dalle note della canzone di Shakira. Ironia della sorte: nel video ci sono delle immagini di tre edizioni recenti della Coppa del Mondo: quella del 2006, vinta proprio dall’Italia in Germania, ma anche quelle del 2010 e del 2014. Che, incredibile ma vero, sono state le ultime a cui si è qualificata l’Italia. Senza peraltro passare il primo turno, tanto in Sudafrica quanto nell’edizione di quattro anni dopo in Sudamerica.

Italia ai Mondiali, ultime speranze di ripescaggio riposte in Trump

Le possibilità che, oltre all’inno ufficiale, a qualche arbitro e a Marco Balich, che curerà la cerimonia d’apertura e quella di chiusura, ci sia “qualcosa” di italiano ai Mondiali è appesa a un filo sottile: la mancata concessione all’Iran delle “garanzie” chieste da Teheran per la partecipazione al torneo. La FIFA, per bocca del presidente Gianni Infantino, ha ribadito che Taremi e soci parteciperanno regolarmente alla coppa. Donald Trump, presidente degli Stati Uniti, non sembra però ugualmente convinto. E anche il Canada, che ha recentemente rispedito al mittente i delegati iraniani prima dell’ultimo Congresso FIFA a Vancouver, non sembra entusiasta di accogliere un paese “nemico”.