Il giocatore, che ha debuttato con la maglia dell’Italia contro il Belgio, ancora nel mirino delle critiche. Il ct dell’Under 21 svizzera è durissimo: “Deve essere consapevole delle conseguenze”

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

La scelta di Alessandro Romano di dire addio alla Svizzera per la maglia dell’Italia non è proprio andata giù ai rappresentati della federazione elvetica. L’ultimo attacco al centrocampista del Cagliari arriva in maniera netta da Alex Frei che a La Domenica Sportiva lancia più di una frecciata al giocatore.

“Magari non viene convocato per 5 anni”

Alex Frei è intervenuto a La Domenica Sportiva per parlare di Alessandro Romano, giocatore che conosce molto bene nel suo ruolo di commissario tecnico della Svizzera Under 21, Alex Frei. Le sue parole, tra ironia e serietà, però non nascondono una frecciata diretta al centrocampista che ha scelto la maglia dell’Italia al posto di quella della nazionale elvetica: “Per noi non è una sconfitta. Si è fatto molto per lui ma da piccolo probabilmente non dormiva con la maglietta rossocrociata ma con quella dell’Italia. Ma deve essere anche consapevole delle conseguenze: con l’Italia potrebbe giocare una partita e poi non essere più convocato per cinque anni, con la Svizzera ne avrebbe giocate 20 di fila”.

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La vendetta della Svizzera

Non è la prima volta che Alessandro Romano finisce nel mirino della federazione svizzera. Qualche giorno fa, infatti, è emersa anche la possibilità che la scelta di dire di sì a Mancini possa avere anche delle conseguenze per il giocatore che nel corso degli ultimi anni è cresciuto anche grazie al progetto Footuro con cui la federazione elvetica monitora e aiuta i suoi talenti più giovani. Per il giocatore sarebbero stati investiti circa 100 mila franchi svizzeri che ora la federazione vorrebbe riavere. Il debutto, per altro non per tutti convincente, contro il Belgio potrebbe costare caro a Romano che dopo aver ricevuto applausi per le sue prime apparizioni in serie A, sta affrontando il primo momento difficile della sua giovane carriera.

La pioggia complica i piani di Mancini

Altro piccolo intoppo per l’Italia di Mancini che stasera affronta la Turchia. Nella mattinata di oggi era prevista infatti una seduta di allenamento a Bursa sul campo che ospiterà il match ma a complicare i piani ci ha pensato il maltempo. Mancini avrebbe voluto sfruttare l’occasione per una seduta di allenamento leggera e per provare le palle inattive, ma la pioggia ha fatto cambiare i programmi. Gli azzurri si sono allenati nella struttura che li ospita e quindi non c’è stata nessuna prova in campo per una squadra che contro la nazionale di Montella potrebbe presentare anche delle novità tattiche rispetto all’incontro con il Belgio.