Italia: sì di Romano mentre Tresoldi tradisce Mancini. E Ancelotti soffia un talento al c.t. azzurro

Il centrocampista del Cagliari nato in Svizzera è ufficialmente elegibile per la Nazionale. Intanto il commissario tecnico incassa il parziale dietrofront dell’attaccante e perde Bidon

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Alessandro Romano ha scelto di giocare per l’Italia: ufficiale il cambio di nazionalità sportiva del centrocampista del Cagliari, nato in Svizzera. Il c.t. Roberto Mancini ha incassato però un parziale dietrofront da parte dell’attaccante del Bruges Nicolò Tresoldi e perso la possibilità di chiamare in Nazionale un altro giovane talento, soffiatogli dal Brasile di Carlo Ancelotti.

Romano convocabile dall’Italia di Mancini

L’Italia di Roberto Mancini potrà contare su un altro giovane e promettente centrocampista: Alessandro Romano, 20enne playmaker del Cagliari che si è fatto notare per il gran gol segnato alla 1a giornata di serie A contro il Parma, è ufficialmente convocabile per la Nazionale azzurra. La Fifa ha infatti ufficializzato il cambio di nazionalità sportiva del regista nato a Winterthur, in Svizzera, da genitori italiani: dopo aver militato nelle under elvetiche Romano ha optato per l’Italia, lusingato anche dalla chiacchierata con Mancini, che si era detto interessato a inserirlo nel nuovo gruppo azzurro.

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Italia, Tresoldi “tradisce” Mancini

La convocazione di Romano dovrebbe arrivare tra qualche giorno, in vista del via della Nations League che vedrà l’Italia affrontare prima il Belgio (il 25 settembre) e poi la Turchia (28 settembre). Per quella di Nicolò Tresoldi, invece, bisognerà ancora attendere. Dopo aver dato la propria disponibilità a indossare la maglia azzurra, il 22enne attaccante italo-tedesco del Bruges si è infatti reso protagonista di una (parziale) marcia indietro: secondo quanto riferito dalla Gazzetta dello Sport, Tresoldi ha comunicato a Mancini che, prima di dire sì all’Italia, gli piacerebbe completare il suo percorso nelle nazionali giovanili tedesche partecipando con la Germania agli Europei U21 in programma questa estate in Albania e Serbia. Conclusa l’avventura con l’Under tedesca, Tresoldi sarebbe felice di giocare per l’Italia.

Tresoldi e il rischio dello “scippo” di Klopp

Vedremo come risponderà Mancini di fronte a questa richiesta che, di fatto, espone il c.t. al rischio di vedersi soffiare l’attaccante (23 gol la scorsa stagione, già 5 in questa) da parte del collega Jurgen Klopp: se da qui a giugno dovesse arrivare la chiamata della Mannschaft, come si comporterebbe Tresoldi? Il centravanti italo-tedesco, tra l’altro, era già stato vicino alla convocazione nella Germania da parte del predecessore di Klopp, Julian Nagelsmann, che ha confessato di essere stato a un passo dal portarlo ai Mondiali 2026.

Italia, Ancelotti soffia Bidon a Mancini

Nell’attesa di sciogliere il nodo Tresoldi, Mancini è costretto a dire definitivamente addio ad un altro oriundo di talento: parliamo di Breno Bidon, polivalente centrocampista classe 2005 che è stato tra le armi segrete del Corinthians vincitore di campionato paulista, Coppa e Supercoppa del Brasile tra il 2025 e il 2026. Bidon, che col Brasile U20 ha conquistato l’oro ai Sudamericani giocati in Venezuela l’anno scorso, ha già ottenuto il passaporto italiano grazie alle sue origini familiari, ma salvo clamorose sorprese non vestirà mai l’azzurro: Carlo Ancelotti lo ha infatti inserito nella lista dei 16 nuovi convocati del suo Brasile, anticipando Mancini.

Il c.t. azzurro si può comunque consolare, oltre che col sì di Romano, con l’esplosione di Issa Doumbia: ieri, sotto gli occhi di Mancini, l’ex Venezia ha dominato il centrocampo nella partita vinta per 3-1 dallo Sporting sul Galatasaray, mostrando qualità e personalità fuori dal comune nel giorno del suo debutto in Champions League.