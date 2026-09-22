Italia, Romano non l’ha convinto Mancini: il ruolo di Viscidi e il retroscena su Ranieri. Pronta l’asta tra Napoli, Juve e Inter

Il 20enne centrocampista del Cagliari, tra i nuovi convocati del c.t., ha raccontato come la Figc l’abbia convinto a vestire l’azzurro rinunciando alla nazionale svizzera

Giornalista professionista, per Virgilio Sport segue anche il calcio ma è con la pallanuoto che esalta competenze e passioni. Cura la comunicazione di HaBaWaBa, il più grande festival di waterpolo per bambini al mondo

Il doppio passaporto permetteva ad Alessandro Romano di scegliere se giocare per l’Italia o la Svizzera: a convincere il 20enne del Cagliari a vestire la maglia azzurra non è stato il c.t. Roberto Mancini, anzi il corteggiamento da parte della Figc è iniziato molto tempo fa. È lo stesso centrocampista a raccontarlo, svelando il ruolo di Maurizio Viscidi e Claudio Ranieri. Intanto nel suo futuro potrebbe esserci una big di serie A: Napoli, Juventus e Inter lo stanno seguendo con grande interesse.

Italia, Romano nel mirino da tempo

Da quando è stato richiamato sulla panchina dell’Italia, Roberto Mancini si è messo a caccia di nuovi talenti per la Nazionale anche tra giocatori in possesso di doppio passaporto. Tra loro c’era anche Alessandro Romano, convocato dal c.t. per gli impegni degli azzurri in Nations League: se il centrocampista del Cagliari ha accettato la corte dell’Italia, rinunciando a giocare per la Svizzera, il merito però non è esclusivamente del commissario tecnico. La Figc aveva infatti avvicinato Romano già tre anni fa, quando l’attuale regista del Cagliari, nato in Svizzera da genitori italiani, giocava nelle giovanili della Roma e i quelle della federazione elvetica.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Romano, Viscidi e il retroscena su Ranieri

“Il primo contatto con la Figc risale alla selezione Under 17 – ha raccontato Romano alla testata svizzera Blick! – Da allora, abbiamo continuato a scambiarci messaggi. Recentemente, ho persino rifiutato una convocazione nella nazionale Under 21”. Il primo a pensare di portare Romano a giocare per l’Italia, dunque, è stato Maurizio Viscidi, da oltre un decennio coordinatore delle nazionali giovanili azzurre. Se Viscidi è stato il primo a costruire un contatto con Romano, l’ultimo passo per convincere il centrocampista è stato compiuto da Claudio Ranieri, il d.t. insignito da Giovanni Malagò col suo ingresso al vertice della Figc. “Dopo tutti i cambiamenti all’interno della Figc il signor Claudio Ranieri mi ha contattato”, ha svelato Romano, raccontando di essere legato a Ranieri dai tempi della Roma. “Era stato lui a darmi la mia opportunità alla Roma”.

Romano e l’Italia, una scelta di cuore

Romano ha poi concluso spiegando di aver deciso di giocare per l’Italia senza fare calcoli, compiendo una scelta istintiva. “Ho scelto l’Italia perché era quello che sentivo nel profondo. Non ho fatto un elenco di pro e contro, né ho considerato quante opportunità avrei avuto di giocare in ciascuna squadra, o quale squadra avesse partecipato per l’ltima volta a un torneo importante”. “È stata una questione di cuore”, ha poi concluso il centrocampista, protagonista di un inizio straordinario in una stagione che potrebbe cambiargli la carriera.

Romano: asta tra Napoli, Juve e Inter

Oltre ad aver catturato l’interesse del c.t. Mancini e, di conseguenza, aver ottenuto la convocazione in Nazionale, Romano è riuscito ad attirare l’attenzione di più di un top club. Secondo quanto riferito da Tuttosport, infatti, Napoli, Juventus e Inter starebbero seguendo con attenzione i progressi del centrocampista, pagato poco meno di 6 milioni di euro dal Cagliari, che la scorsa estate l’ha prelevato dalla Roma.

Il club sardo oggi valuta il suo cartellino 20 milioni di euro, ma il prezzo di Romano è destinato a salire ulteriormente nel caso in cui il centrocampista dovesse mantenere per tutta la stagione gli standard di rendimento mostrati in questa prime uscite tra agosto e settembre. Romano, in particolare, potrebbe trasformarsi in una grossa tentazione per il Napoli, chiamato nella prossima estate a svecchiare un centrocampo dall’età media piuttosto alta e con due pilastri – Stanislav Lobotka e Frank Anguissa – in scadenza di contratto.