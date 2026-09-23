Il giocatore del Cagliari potrebbe fare il suo debutto con la maglia dell’Italia ma la scelta di abbandonare la nazionale elvetica gli potrebbe costare 100mila franchi. Tresoldi balla tra l’azzurro e la Germania

Alessandro Romano è una delle grandi novità della nazionale di Mancini. Il ct ha deciso di puntare sul giocatore del Cagliari per questa sua seconda avventura sulla panchina azzurra portando il centrocampista ad abbondare la maglia della Svizzera con cui ha giocato con le giovanili che ora però potrebbe prendersi una rivincita. Ancora indeciso invece l’attaccante Tresoldi che non ha ancora fatto la scelta definitiva tra l’azzurro e la Germania.

Romano e la scelta Italia

Roberto Mancini vuole cominciare la sua nuova avventura sulla panchina dell’Italia all’insegna dei giovani. Le prime convocazioni hanno confermato questa volontà e tra gli esordienti più attesi di questa nuova tornata c’è Alessandro Romano. Il centrocampista del Cagliari, ma di proprietà della Roma, è una delle grandi rivelazioni di questa prima parte di campionato ed è atteso a confermare le sue qualità anche in Nazionale. La sua scelta ha comportato anche un lavoro di “diplomazia internazionale” visto che il centrocampista ha giocato con la maglia della Svizzera tutto il percorso delle giovanili. E’ stato lo stesso Romano a spiegare il perché di questo “cambio maglia”: “Per me indossare la maglia azzurra è un sogno. Era quello che sentivo nel profondo, non ho fatto un elenco di pro e contro, né ho considerato quante opportunità avrei avuto di giocare. La chiamata di Ranieri e la presenza di Mancini sono stati qualcosa di speciale”.

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La Svizzera medita vendetta

La scelta di Romano ha sicuramente fatto piacere a Mancini ma molto meno alla Svizzera. Il centrocampista ha collezionato 34 presenze con la maglia delle nazionali giovanili della Svizzera di cui è stato anche a volte capitano. La federcalcio elvetica aveva puntato tantissimo sulla sua crescita al punto da inserirlo nel programma Footuro che sceglie alcuni dei giocatori giovani più interessanti, investe su di loro con allenamenti mirati, test supplementari e il lavoro di un coach personale. Investimenti che hanno anche un costo che si aggira intorno ai 25mila franchi all’anno. Non si tratta di un contratto vincolante ma nonostante questo, la Svizzera sembra intenzionata a presentare il conto al calciatore chiedendogli la restituzione di 100mila franchi svizzeri.

Tresoldi tiene in ansia Italia e Germania

Chi invece non ha ancora preso la decisione definitiva su quale maglia della nazionale indossare è Nicolò Tresoldi. L’attaccante, nato a Cagliari ma naturalizzato tedesco, ha un percorso simile a quello di Romano e a livello giovanile ha giocato con la maglia della Germania. Il momento chiave però è sempre rappresentato dalla nazionale maggiore, dopo la prima presenza in una gara ufficiale un giocatore non può più cambiare squadra. Il giocatore per il momento non vuole prendere la sua decisione: “Ci rifletto e sono al 50 e 50. Entrambe le nazioni significano molto per me. Vorrei partecipare in estate agli Europei di categoria e poi si vedrà. Ho parlato sia con Klopp che con Mancini e ha entrambi ho detto la stessa cosa, cioè che non ho ancora deciso”.