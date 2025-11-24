Italia, Sarri scatena la polemica: "Ma quale sosta in A, se perde giusto che resti a casa"

Il tecnico della Lazio controcorrente sull'ipotesi di sospendere il campionato a marzo per provare ad aiutare Gattuso in vista dei playoff

C’è chi dice no. Nel coro buonista di quasi tutti gli allenatori di serie A, da Allegri a Spalletti, che più o meno sinceramente hanno dato massima disponibilità a venire incontro alle esigenze della Nazionale, non osteggiando l’ipotesi di saltare un turno di campionato per consentire a Gattuso di preparare meglio i playoff, non poteva mancare una voce fuori dal coro. Quello dei calendari è da sempre un nervo scoperto di Sarri, che non di rado in passato ha criticato date, scelte e orari voluti dalla Lega. Stavolta il tecnico della Lazio è ancora più crudo nel dire la sua.

L’attacco di Sarri

Dopo il successo sul Lecce e l’analisi della partita, è stato chiesto a Sarri cosa ne pensasse dell’idea di fermare il campionato per lasciare a Gattuso tutti i nazionali per una settimana in più. La replica fuori dai denti del tecnico biancoceleste scatena la polemica: “Andava programmato in tempi non sospetti, far qualcosa del genere in un calendario così pieno crea solo problemi. Giochiamo con IrlandaDelNord e la finale con la vincente di Galles-Bosnia, se andiamo fuori è giusto stare a casa”.

Il popolo del web dalla parte di Sarri

Fioccano le reazioni ed è praticamente un plebiscito per Sarri: “Uno può essere d’accordo con Sarri, oppure no. Ma lui ha avuto il coraggio di dire la sua opinione. Se per caso una squadra italiana dovesse andare avanti nelle coppe europee rischierebbe di essere penalizzata dal rinvio della giornata di campionato. Serie A a 16 punto!” e poi: “Secca dirlo ma ha ragione. Che poi 4/5 giorni in più assieme cosa mai daranno? Se hai delle pippe in squadra non sono certo quelli a farli diventare bravi calciatori” e anche: “Ma che senso ha fermare il campionato? Ma ci rendiamo conto che sono proposte ridicole o no? Sarri ha molti difetti, ma per lo meno dice sempre quello che pensa senza finti perbenismi.”

C’è chi scrive: “Tra l’altro lui non fa manco le coppe. Poi sul fatto che servirà a poco si può discutere..” e poi: “Smettiamola con la storia del calendario. Se l’Italia esce con quelle squadre, è giusto che non vada ai Mondiali” e anche: “Sarri ha ragione da vendere. Sono anni che si sa che ci sono i mondiali perchè si svegliano ora questi manager inadatti che gestiscono la FIGC?” e ancora: “Eppure ha ragione..esci contro una di queste..vai a nasconderti.“, oppure: ” Che io sappia, regole e calendari vengono stabiliti prima delle competizioni, poi può capitare qualcosa che modifica il calendario. Ma i playoff mondiali non erano fuori programma, non sono una calamità”

Il web è scatenato: “Ha ragione. L’Italia, 4 volte campione del Mondo e 2 d’Europa, si doveva qualificare ai gironi; se non è all’altezza nemmeno di arrivare davanti alla Norvegia, è giusto che resti fuori: andare ai Mondiali significherebbe solo fare altre figure da quattro soldi” e poi: “Mi sta simpatico come i sassi nelle scarpe, mi dite però che ha detto di sbagliato?” e anche: “Se l’Italia va fuori è perché se lo merita. I club devono essere tutelati, sono loro a pagare gli stipendi a quei mocciosi che vestono la maglia dell’Italia. Perché si dovrebbe fermare il campionato? Gli altri lo fermano per aiutare le nazionali? Ma come siamo ridotti? Se l’Italia non va al mondiale è perché non se lo merita! ” e infine: “Sarri la voce della verità, vi piacciono 450 partite all’anno? Ci pensavano prima , giocatori distrutti, infortunati ora dobbiamo anche fermarci e intasare ancora di più, ma basta”.