Italia, scelto il nuovo Ct: debutto contro il Lussemburgo, ecco chi giocherà nella sua Nazionale

Manca solo l'ufficialità: sarà Silvio Baldini, tecnico dell'Under 21, a guidare gli Azzurri ad interim nelle amichevoli di giugno (la seconda contro la Grecia). Lancerà i giovani.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Non sarà Antonio Conte, il grande sogno dei tifosi italiani (a eccezione di quelli del Napoli, che vogliono continuare a vederlo vincere sulla panchina partenopea). Non sarà neppure Massimiliano Allegri, personaggio ancor più divisivo, che pure è accostato alla panchina della Nazionale a dispetto di un contratto che lo lega al Milan (proprio come Conte col Napoli). E non sarà neanche Roberto Mancini, altro nome “forte” fatto da esperti e addetti ai lavori. Il prossimo Ct della Nazionale in sostituzione del dimissionario Rino Gattuso sarà Silvio Baldini. Si attendono soltanto annuncio ufficiale e comunicato, ma la decisione ormai è presa.

Nazionale, Silvio Baldini nuovo Ct ad interim

Quella dell’attuale tecnico della Nazionale Under 21 è una promozione ad interim, naturalmente. Legata solo alla necessità di portare in panchina un allenatore per le amichevoli fissate per l’inizio del mese di giugno. Che dovevano essere di preparazione ai Mondiali, e che invece – dopo la disfatta in Bosnia – non serviranno a preparare un bel niente. L’Italia giocherà contro il Lussemburgo il 4 giugno in sede da definire (anche in questo caso si attende ufficializzazione) e a Creta il 7, match già annunciato dai media ellenici. Poi il rompete le righe, sempre che nel frattempo non arrivi – la speranza è l’ultima a morire – il ripescaggio della FIFA per la possibile rinuncia last minute dell’Iran.

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Italia, dopo il 22 giugno la nomina del Ct “vero”

La scelta di Baldini, preferito al Ct dell’Under 20 Nunziata, segue quella già presa otto anni fa all’indomani del primo flop mondiale, quando il selezionatore dell’Under 21 Gigi Di Biagio prese il posto di Gian Piero Ventura, dimessosi dopo la sconfitta nei playoff con la Svezia. Di Biagio guidò gli Azzurri nelle amichevoli di prestigio contro Argentina, persa malamente, e Inghilterra, pareggiata a Wembley. Dopo quella doppia sfida, Di Biagio tornò al timone della selezione giovanile e lo stesso destino è previsto per Baldini, visto che il 22 giugno l’Assemblea Straordinaria Elettiva della FIGC sceglierà il nuovo presidente e pochi giorni dopo, presumibilmente, arriverà l’annuncio del nuovo Ct a tempo pieno.

Chi saranno i convocati di Baldini nelle sfide di giugno

Chi saranno i protagonisti della breve ma intensa parentesi di Baldini, che fino alla scorsa stagione allenava il Pescara in Serie C e che a giugno coronerà il sogno – dopo una lunga gavetta – di diventare l’allenatore più importante d’Italia? Dopo un’annata lunga e logorante, i big della Nazionale (oltre che i protagonisti del flop) dovrebbero essere risparmiati. Ci sarà spazio invece per i giovani più interessanti che si sono messi in mostra in campionato (Palestra, Pio Esposito, forse Vergara) e per i gioiellini della Nazionale Under 21 dello stesso Baldini, che viaggia a vele spiegate verso la qualificazione agli Europei di categoria: Ndour, Koleosho, Kayode, Ekhator e qualche altro.