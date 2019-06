Italia, sconfitta indolore: il primo posto è salvo

Prima sconfitta per l’Italia femminile al Mondiale di Francia. Ma si tratta di un ko indolore. Nell’ultima partita del Gruppo C, giocata a Valenciennes, la stessa città in cui le Azzurre avevano debuttato battendo in rimonta l’Australia, le ragazze del ct Milena Bertolini hanno ceduto di misura al Brasile, senza però compromettere il primo posto nel raggruppamento.

A decidere la gara, terminata 1-0, è stato un rigore trasformato da Marta a 15 minuti dalla fine e concesso per un contatto veniale tra Debinha e Linari. Penalty confermato dal Var, che è bastato al Brasile per evitare una clamorosa eliminazione. Il girone ha infatti visto concludere a pari merito con 6 punti Italia, Brasile e Australia, dopo che quest’ultima ha battuto per 4-1 la Giamaica, che ha chiuso a zero punti. A parità di punti negli scontri diretti ha allora deciso la differenza reti generale: Italia a +5, Australia e Brasile a +3, ma oceaniche premiate dal gol segnato in più (8 contro 6). Sudamericane comunque salve grazie ai ripescaggi: il Brasile è infatti già certo di essere la miglior terza, accedendo così agli ottavi di finale, ma un altro gol avrebbe addirittura permesso alla Seleçao femminile di chiudere il girone al primo posto. Nelle prossime ore si conoscerà l’avversario dell’Italia negli ottavi, ovvero una tra Nigeria e Cina.

Bonansea e compagne non hanno comunque demeritato neppure contro il quotato Brasile. Ottimo anzi il primo tempo delle Azzurre, sempre in partita ed anzi pericolose in due circostanza con la stessa Bonansea, per due volte, oltre che per un gol annullato a Girelli per fuorigioco. Brasile a lungo con poche idee, ma pericoloso in avvio con un colpo di tacco di Debinha sventato da Giuliani.

La pressione dei verdeoro è aumentata nella ripresa, complice la classifica che obbligava le sudamericane a vincere. La traversa colpita da Andressinha ha preceduto il rigore. Vano il forcing finale del Brasile per conquistare il primo posto del girone.

SPORTAL.IT | 18-06-2019 23:06