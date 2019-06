Italia sconfitta, Milena Bertolini guarda il lato positivo

Al termine della gara contro l'Olanda Milena Bertolini è stata intervistata da Rai Sport: "Si esce a testa alta. Queste ragazze hanno fatto un mondiale eccezionale, sono orgogliosa".

"Abbiamo fatto una buona partita contro ottime avversarie, queste sono gare che ti danno poche occasioni, se non sei cinica diventa difficile. Le lacrime ci stanno perchè hanno investito molto".

"Le ragazze devono vedere l'aspetto bello: è un gran punto di partenza per il movimento, ogni sconfitta insegna. Da qui in avanti credo che il calcio femminile sarà diverso. Ho 23 giocatrici e tutte hanno dato anima e cuore per la squadra. Queste ragazze si meritano il professionismo e opportunità diverse" ha concluso la Bertolini.

SPORTAL.IT | 29-06-2019 17:30