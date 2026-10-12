Daniel Maldini sorprende con il Cagliari e riapre il discorso sulla Nazionale: mentre il progetto azzurro di Paolo Maldini si era interrotto ancora prima di iniziare, il figlio sta trovando continuità e punta a convincere Mancini

Quattro gol consecutivi, una squadra trascinata nei quartieri alti della classifica e una nuova occasione per dimostrare il proprio valore. La storia di Daniel Maldini si intreccia con quella del padre Paolo, che in estate sembrava destinato a diventare uno dei protagonisti della rinascita azzurra come direttore tecnico della FIGC. Nel frattempo, non troppo lontano dai riflettori della Federazione, Daniel ha cominciato a costruire una storia tutta sua.

Maldini, a Cagliari da protagonista e lo “sgarbo” a Spalletti

Il segnale più forte è arrivato domenica contro la Juventus. Daniel Maldini ha portato in vantaggio il Cagliari con una conclusione al 20′, prima che Kolo Muani ristabilisse la parità nella ripresa. Lo sgarbo a Luciano Spalletti, che lo ha fatto esordire in Nazionale, poteva acuire le difficoltà bianconere di inizio stagione, l’1-1 le ha affievolite ma non cancella il peso della rete di Maldini: per il classe 2001 si tratta del quarto gol consecutivo in campionato, dopo quelli realizzati contro Lecce, Atalanta e Udinese.

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Tre vittorie e un pareggio raccontano un avvio in cui Maldini è diventato uno dei riferimenti offensivi rossoblù per la squadra ma anche per i tifosi che lo hanno votato come miglior giocatore del mese di settembre. Non è più soltanto una questione di qualità, intravista finora a sprazzi: la differenza è la capacità di incidere con regolarità, proprio il limite che aveva accompagnato le sue più recenti esperienze con Lazio e Atalanta.

Paolo, Daniel e il sogno sfumato

Il contrasto con la storia del padre rende questo momento ancora più particolare. L’11 luglio 2026 Paolo Maldini era stato nominato direttore tecnico della FIGC e presidente del Club Italia, con Leonardo nel ruolo di advisor. L’obiettivo era contribuire alla ricostruzione del calcio italiano dopo l’ennesima delusione mondiale, attraverso un progetto che non riguardasse soltanto la Nazionale maggiore. L’esperienza, tuttavia, è durata pochissimo. Il testimone, adesso, è passato a Daniel: non per raccogliere un’eredità istituzionale, ma per costruirsi una carriera sul campo.

Il talento del trequartista può, infatti, rappresentare una risorsa importante per l’Italia di Roberto Mancini. Già entrato nel giro azzurro, grazie a Luciano Spalletti che lo fece debuttare il 14 ottobre 2024 contro Israele in Nations League, Daniel può essere uno di quei giocatori capaci di incidere anche quando le partite si bloccano, e la continuità mostrata a Cagliari dovrà resistere a pressioni, avversari più preparati e inevitabili momenti difficili.

Accardi e Francescoli promuovo Daniel Maldini

Le parole di chi lo osserva da vicino quotidianamente aiutano a capire perché l’inizio di stagione stia attirando attenzione. Il direttore sportivo rossoblù, Pietro Accardi, ha definito Maldini più maturo rispetto ai tempi di Empoli e ha sottolineato che il ragazzo “ha le qualità per andare in doppia cifra con gol e assist”

Anche Enzo Francescoli, leggenda del Cagliari, prima della partita con la Juventus, ha espresso apprezzamento per il suo arrivo in rossoblù, sottolineandone le qualità e la possibilità di continuare a segnare.

Per Daniel Maldini, dunque, questa può essere la stagione della svolta. Non perché il cognome gli imponga di raggiungere il nonno o il padre, né perché quattro gol bastino a cancellare le difficoltà del passato. Ma, per la prima volta dopo Monza, le prestazioni stanno rispettando le aspettative e, mentre il progetto azzurro del padre si è fermato prima del previsto, Daniel ha cominciato a prendersi il proprio spazio, un gol alla volta.