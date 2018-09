Italia senza capo né coda: altro schiaffo in Portogallo

L'Italia di Mancini resta nel tunnel. Gli Azzurri cadono a Lisbona contro il Portogallo per 1-0 nella seconda partita della Nations League: decide il match l'ex milanista André Silva. Un anno senza vittorie in gare ufficiali per la Nazionale: Balotelli, in tribuna, c'entra poco con la crisi d'identità che attanaglia il nostro calcio da troppo tempo. Male Caldara, Lazzari, Cristante, lanciati un po' allo sbaraglio in una gara così importante. Donnarumma migliore in campo, Zaza si salva.

Mancini cambia nove undicesimi rispetto alla partita di Bologna contro la Polonia, e soprattutto varia il modulo, trasformando il 4-3-3 in un 4-4-2 con Chiesa arretrato sulla fascia destra. In attacco c'è il duo Immobile-Zaza, mentre la coppia di centrali difensivi, mai sperimentata prima, è Caldara-Romagnoli. A sorpresa ci sono Lazzari terzino destro e Cristante a centrocampo al posto di Gagliardini: per la prima volta da 20 anni è una Nazionale senza juventini dal 1' in una partita ufficiale.

La rivoluzione decisa dal ct cambia poco: l'Italia balla in difesa e non riesce a creare azioni offensive degne di nota, soffrendo terribilmente in fase di manovra. La qualità del Portogallo è superiore e la squadra di Santos colleziona occasioni in serie, due nitide con Bernardo Silva al 27' (respinta di Romagnoli sulla linea dopo l'uscita a vuoto di Donnarumma) e con Mario Rui al 32' (traversa colpita dopo la deviazione di Cristante).

Gli Azzurri si affidano alle sparute ripartenze innescate a volte da Immobile, a volte da Lazzari, Zaza aggancia due buoni palloni in area ma di veri pericoli per la porta di Rui Patricio non ce ne sono.

Avvio di ripresa pessimo per la Nazionale: i lusitani trovano immediatamente la via del gol con André Silva. William Carvalho e Bruma sfondano sulla fascia destra italiana, palla ad André Silva che di sinistro trafigge l'ex compagno del Milan Donnarumma. La squadra di Mancini si allunga paurosamente e sbanda: Donnarumma al 54' dice no a Bernardo Silva con una parata all'incrocio dei pali.

Mancini tenta la carta Berardi, dentro per Immobile, ma i suoi non si scuotono e la manovra resta lenta e prevedibile, nonostante il passaggio al 4-3-3. Il Portogallo lascia il pallone agli ospiti e prova ad approfittare dei frequenti errori di precisione degli Azzurri per recuperare la sfera e colpire velocemente in contropiede. Il ct, sempre più nervoso, cambia ancora: dentro Emerson Palmieri (0 minuti con il Chelsea finora) e fuori Criscito.

Proprio l'italobrasiliano guadagna il corner che permette agli Azzurri di creare la prima palla gol del match con un colpo di testa di Zaza (fuori). Mancini al 79' opta per un ultra offensivo 4-2-4, inserendo Belotti per Cristante. L'Italia, seppur confusamente, schiaccia i padroni di casa nella loro metà campo, ma le occasioni da gol latitano e anzi il Portogallo in contropiede sfiora il raddoppio con Sanches (buona parata di Donnarumma).

Nel finale Pepe commette un intervento da rosso diretto su Chiesa, ma l'arbitro lo grazia.

SPORTAL.IT | 10-09-2018 22:45