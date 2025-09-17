Italia senza Sinner e Musetti in Coppa Davis? Le parole di Binaghi preoccupano. Jannik spinge Alcaraz a Bologna

L'Italia si avvicina alle Finals di Coppa Davis con parecchie incognite. Le parole di Binaghi infatti hanno messo in discussione non solo la presenza di Sinner ma anche quella di Musetti

Subito dopo il sorteggio del tabellone delle Finals di Coppa Davis in casa Italia è scattato l’allarme sulla presenza non solo di Jannik Sinner, ma anche di Lorenzo Musetti, i primi due giocatori italiani che visti i tanti impegni in questo finale di stagione potrebbero rinunciare alla chiamata di Filippo Volandri. Ad alimentare i dubbi e preoccupare i tifosi sono state le parole del presidente della Federazione Angelo Binaghi, che non ha escluso nemmeno l’assenza di Carlos Alcaraz, che contrariamente agli azzurri però sarà tentato dal conquistare la sua prima insalatiera.

I dubbi di Sinner e l’allarme di Volandri dopo il successo nel 2024

La presenza di Sinner alla Coppa Davis 2025 in realtà era stata messa fin da subito in dubbio dopo il successo del 2024 in seguito al quale lo stesso capitano Volandri aveva sottolineato come avere Jannik anche quest’anno sarebbe stato tutt’altro che scontato: “Se l’anno prossimo Sinner rinunciasse alla Davis sarebbe comprensibile, è stato un onore, un privilegio, ma soprattutto un qualcosa di speciale averlo con noi e intanto ci godiamo questo. Poi penseremo alla prossima”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Oltre a Sinner anche Musetti potrebbe rinunciare, le parole di Binaghi preoccupano

A rilanciare l’allarme Davis è stato poi Binaghi, che ha messo in dubbio anche la presenza di Alcaraz e Musetti, che come Sinner potrebbe essere impegnato alle ATP Finals: “Credo che un problema della Spagna anche per quanto riguarda Alcaraz. Credo sia presto per poter sapere se riusciranno, come Jannik ha fatto negli ultimi due anni, a giocare in Coppa Davis. Lui è stato l’autentico trascinatore della nostra squadra nelle ultime due vittorie e credo che abbia già dimostrato tutto, tra le tante cose di essere attaccato alla maglia azzurra e ai valori che la maglia rappresenta, più di chiunque altro. Questo vale anche per Musetti, che spero abbia un finale di stagione molto intenso perché lo vogliamo vedere alle Finals. Noi, con Volandri, siamo a stretto contatto con i team e li aiutiamo perché possano prendere la decisione migliori per i loro ragazzi e per il nostro Paese. La presenza di Sinner, Alcaraz, Musetti e altri giocatori non dipenderà dalla loro personale volontà, ma anche da ciò che succederà nelle settimane precedenti”.

Anche Alcaraz in dubbio, ma Sinner potrebbe spingerlo verso Bologna

Come detto da Binaghi anche la presenza di Alcaraz al momento non è certa, ma in un certo senso sembra comunque più sicura di quella di Sinner. Questo perché contrariamente a Jannik Carlos non ha mai vinto la Coppa Davis e dopo aver mancato di un soffio l’oro olimpico a Parigi 2024 potrebbe voler regalare una grande soddisfazione alla Spagna. A spingerlo ancor di più a partecipare potrebbe anche essere proprio la rivalità con Sinner per poter vantare anche lui la conquista, con ogni probabilità da assoluto protagonista come Jannik, dell’insalatiera più ambita al mondo.