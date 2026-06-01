Ct Italia, Abodi ammicca Guardiola fa orecchie da mercante: Pep ha già scelto la sua Nazionale e non è l’Italia

Il Ministro per lo Sport e i Giovani si è sbilanciato sul possibile approdo in azzurro del tecnico ex City. Lo spagnolo, però, sembra avere ben altre idee per il proprio futuro

Pep Guardiola nuovo commissario tecnico dell’Italia sembra un sogno destinato a rimanere tale. Chiusa la sua decennale (e trionfale) esperienza sulla panchina del Manchester City, nonostante gli ammiccamenti giunti in modo nemmeno troppo velato dai vertici del calcio azzurro, il tecnico catalano avrebbe già scelto la panchina della Nazionale su cui accomodarsi nel prossimo futuro. E, spoiler, non è l’Italia.

La rivoluzione di Baldini

Tra due giorni, Silvio Baldini guiderà per la prima volta la Nazionale italiana. Una Nazionale che di “maggiore” avrà ben poco, viste le chiamate per le sfide amichevoli in programma contro Lussemburgo e Grecia. Il ct ad interim è rimasto fedele a se stesso e alle prime dichiarazioni rilasciate e, di fatto, traslato l’Under 21, di cui è tuttora selezionatore, nella Nazionale “di grandi”. Gli unici due superstiti della disfatta di Zenica sono Donnarumma e Pio Esposito. Per il resto, tabula rasa. Tutti liberi di “godersi” l’ennesima estate con il Mondiale da guardare alla tv.

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Abodi chiama Guardiola

Della situazione e del futuro della Nazionale ha parlato nelle scorse ore anche il Ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi che ai microfoni di SkyTg24 ha avuto modo di sbilanciarsi sul possibile approdo in azzurro dell’ormai ex tecnico del City: “L’Italia ancora fuori dai Mondiali è una cosa inaccettabile. Guardiola ct? Occorre capire se lui vuole permetterselo. C’è tanta Italia nel suo percorso di vita e, credo, nei suoi sentimenti. La cosa certa è che lui resta tra le opzioni possibili. E non è certamente solo un sogno impossibile. Poi, serve capire se sarà capace di diventare anche uno straordinario ct. Non è un tema di soldi, ma di ambizioni”.

Pep pronto per una Nazionale

Parole al miele che si sommano alle dichiarazioni d’amore seminate un po’ ovunque dai vertici del calcio italiano, ma che sembrerebbero scontrarsi con le attuali priorità dell’allenatore spagnolo. Stando a quanto riportato dalla stampa inglese, infatti, Pep avrebbe già in mente quello che potrebbe essere il proprio futuro. E lo avrebbe anche già confidato agli amici. Nonostante quanto rivelato da Donnarumma in conferenza stampa alla vigilia degli impegni con l’Italia, secondo The Sun, Guardiola non avrebbe alcuna intenzione di fermarsi e, anzi sarebbe pronto per una sfida da commissario tecnico. E non dell’Italia o di una Nazionale qualunque, ma dell’Inghilterra, attualmente al Mondiale sotto la guida di Thomas Tuchel, che ha un contratto in scadenza del 2028.

Salgono le quotazioni di Mancini

Con la strada che porta a Guardiola apparentemente chiusa, per la panchina azzurra resterebbero in essere le candidature di Roberto Mancini e Antonio Conte, con il primo leggermente avanti secondo gli esperti e il fresco ex Napoli propenso anche a fermarsi qualora non dovessero arrivare offerte interessanti. Resta in lista anche Claudio Ranieri, che recentemente ha aperto un possibile ruolo da ct azzurro, senza escludere a priori l’eventualità di una conferma di Baldini. La cosa certa è che, al momento, il prossimo selezionatore dell’Italia difficilmente sarà Guardiola.