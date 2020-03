Italia, sorteggio benevolo in Nations League

Sorteggio abbastanza morbido per l'Italia di Roberto Mancini, che martedì ha conosciuto il proprio destino riguardo all'edizione 2020-2021 della Nations League.

La Nazionale azzurra, tra le 16 iscritte alla Lega A ma non come testa di serie, è stata inserita nel Gruppo 1. Nello stesso raggruppamento ci sono anche l'Olanda, che nell'edizione inaugurale della competizione è arrivata in finale, la Bosnia e la Polonia. Quest'ultima selezione era già stata affrontata dall'Italia nella prima edizione del torneo.

Ecco il quadro riassuntivo di tutti i sorteggi:

LEGA A

Gruppo 1: Polonia, Bosnia, Italia, Olanda

Gruppo 2: Islanda, Danimarca, Belgio, Inghilterra

Gruppo 3: Croazia, Svezia, Francia, Portogallo

Gruppo 4: Germania, Ucraina, Spagna, Svizzera

LEGA B

Gruppo 1: Romania, Irlanda del Nord, Norvegia, Austria

Gruppo 2: Israele, Slovacchia, Scozia, Repubblica Ceca

Gruppo 3: Ungheria, Turchia, Serbia, Russia

Gruppo 4: Bulgaria, Irlanda, Finlandia, Galles

LEGA C

Gruppo 1: Azerbaijan, Lussemburgo, Cipro, Montenegro

Gruppo 2: Armenia, Estonia, Macedonia del Nord, Georgia

Gruppo 3: Moldova, Slovenia, Kosovo, Grecia

Gruppo 4: Kazakistan, Lituania, Bielorussia, Albania

LEGA D

Gruppo 1: Malta, Andorra, Lettonia, Isole Far Oer

Gruppo 2: San Marino, Liechtenstein, Gibilterra

