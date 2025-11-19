Italia, sorteggio playoff Mondiali, per i tifosi serve un miracolo: fanno paura anche Macedonia e Irlanda

Domani gli azzurri di Gattuso conosceranno l'avversario della semifinale playoff e gli incroci nell'eventuale finale ma il popolo del web è pessimista

C’era una volta l’Italia temuta e rispettata, quella delle epiche sfide con Germania, Brasile e Francia, quella dei 4 mondiali vinti, l’ultimo una generazione fa nel 2006. Non da oggi la Nazionale ha smesso di essere una delle grandi d’Europa, da due edizioni salta l’appuntamento con la coppa del mondo ed ora è appesa a un filo per sperare ancora di prendere il treno in corsa. Dall’urna di Zurigo domani a ora di pranzo Gattuso scoprirà l’avversario della semifinale dei playoff (che giocherà in casa) e il possibile incrocio in finale (sede da stabilire). Dopo il cappotto con la Norvegia, però, l’umore dei tifosi è sprofondato ai minimi storici assieme alla speranza di qualificazione.

Le quattro fasce del sorteggio

L’Italia è testa di serie, anche se scivola sempre più giù nel ranking, ed è inserita in prima fascia assieme a Danimarca, Turchia e Ucraina. In semifinale affronterà una nazionale di quarta fascia dove l’insidia principale è la Svezia, seguita da Romania, Irlanda del Nord e Macedonia del Nord. In finale lo spauracchio si chiama Polonia ma non è che Bosnia o anche la Slovacchia facciano dormire sonni tranquilli. Queste le 4 fasce

1) Italia, Danimarca, Turchia, Ucraina

2) Galles, Polonia, Rep. Ceca, Slovacchia

3) Albania, Bosnia, Irlanda, Kosovo

4) Irlanda del Nord, Macedonia del Nord, Romania, Svezia

I tifosi quasi rassegnati al terzo flop di fila

Fioccano commenti e pronostici sul web e i tifosi azzurri appaiono sfiduciati: “Siamo arrivati a pregare di essere fortunati tra Irlanda del Nord macedonia Romania e Svezia…” e poi: “Nella realtà precedente (decenni fa…), potevamo andare a farci un aperitivo e trovare l’Italia ai mondiali….ora in teoria possono tutte farci paura, semifinale ed eventuale finale inclusa….si spera in un doppio miracolo” e anche: “A me fanno tutte paura, ormai abbiamo una “confidence” (pronuncia alla Fabio Capello) sotto i tacchi”, oppure: “Il top sarebbe Macedonia con l’altra che è Kosovo Galles. Il peggiore Svezia con Irlanda Polonia”

C’è chi scrive: “Un tempo eravamo i migliori. Oggi lottiamo per non essere la peggiore. L’evoluzione del tempo, l’involuzione della Nazionale. E non ci sono neanche più santi a cui rivolgersi” e poi: “Già superare la semifinale non sarà facilissimo visto come siamo messi.. poi in una eventuale finale potrebbe capitarci ad esempio la Polonia e sarebbe ancora più dura.. speriamo di andare al mondiale a fare presenza senza alcuna pretesa.. ma ci sarà da patire” e ancora: “Realisticamente, non la vedo benissimo. Magari passi la semi, ma poi eventuale finale sarà molto complicata. Considerando la pressione che avremo e questa squadra che a parte limiti tecnici, difetta anche di personalità”.

Il web è scatenato: “Stavolta il top sarebbe uscire con il Kosovo” e poi: “Becchiamo Svezia in semifinale e se miracolosamente passiamo in finale ci fa fuori il Galles” e anche: “Il problema é che tutte quelle di quarta fascia potenzialmente possono batterti perché hanno voglia. Noi siamo scarsi nei singoli, risibili come collettivo e le società rompono pure se qualcuno si fa male” e ancora: “Con la Turchia e Danimarca eri fuori….con tutte le altre te la giochi sperando che a marzo i giocatori stiano bene. Da rinviare la giornata di serie A precedente i playoff assolutamente”, oppure: “Hai dimostrato limiti con Israele e Moldavia… queste sono tutte e dico tutte più forti di noi!!! CI VUOLE UN MIRACOLO” e poi: “Non partiamo favoriti con nessuna” e infine: “Di che vi preoccupate. C’abbiamo il “blocco Inter”…”