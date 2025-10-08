Italia, Soulè nuovo oriundo come Camoranesi? La verità sul sogno del talento della Roma

Sono più di 50, da Humberto Maschio a Retegui, sono principalmente sudamericani (ma ci sono anche svizzeri, sudafricani e scozzesi), alcuni hanno dato tanto (Camoranesi, Thiago Motta), altri quasi niente (Paletta, Amauri). Sono i giocatori stranieri che da orundi hanno vestito la maglia della Nazionale. Una flotta che potrebbe arricchirsi di nuovi nomi, tra cui l’argentino Soulè.
Da Tresoldi a Soulè Gattuso pensa agli oriundi
Oltre a Tresoldi, attenzionato da tempo, torna di moda per l’Italia il nome di Soulè che già era stato tentato a suo tempo da Spalletti, cui rispose di no. Il talento della Roma ha doppio passaporto grazie alla mamma, Virginia Malvano che ha i parenti originari di Ancona. Il regolamento FIFA prevede che si può cambiare Nazionale a condizione di non aver disputato più di tre partite con la squadra maggiore prima di aver compiuto 21 anni. L’argentino è stato convocato da Scaloni ma non è mai sceso in campo con la formazione albiceleste.
Nato a Mar del Plata (provincia di Buenos Aires) il 15 aprile del 2003, Matias Soulé Malvano ha 21 anni, è alto 182 centimetri per 71 kg di peso: la Juve lo ha scartato cedendolo definitivamente dopo il prestito al Frosinone ed ora se lo gode Gasperini ala Roma: 2 gol e 3 assist in queste prime giornate ma soprattutto una continuità di rendimento che lo ha rimesso sotto i riflettori.
La volontà del giocatore
Il suo procuratore, Guardadisegno, parlando a LaRoma24, ha azzardato: “Lui è italo-argentino e non so che potrebbe succedere se la situazione con l’Albiceleste non si sbloccasse. Posso dire che avrebbe legalmente la possibilità di essere convocato con l’Italia”. Un segnale a Gattuso o una pressione a Scaloni? La verità è che Soulè si sente argentino purosangue e continuerà ad aspettare la nazionale argentina senza tradire le sue origini.
Lo sfogo dei tifosi
Tra l’altro l’idea non scalda neanche i tifosi azzurri a giudicare dalle reazioni sui social: “Stessa cosa la fece Dybala per attirare l’attenzione ed essere convocato. Poi c’è da dire che se accettasse di prendere la nazionalità sarebbe la cosa migliore successa all’Italia negli ultimi 4 anni”, oppure: “Se vuole giocare il mondiale perché dovrebbe accettare l’Italia?” e anche: “Hanno spiegato al ragazzo che l’unica possibilità di giocare un mondiale, è con l’Argentina?” e ancora: “Posso dire che è diventato un calciomercato? L’Italia deve essere composta da italiani puri e basta. Gente nata qua non nata in Argentina da genitori italiani avendo vissuto sempre lì, le nazionali che stanno stanno diventando”.
C’è chi scrive: “Basta argentini , preferisco 11 Gnonto piuttosto” e poi: “Tutto il tempo con il mate e la carne argentina sta questo, se sceglie l’ Italia è oggettivamente una vergogna, calciatori senza un minimo d’orgoglio e dignità” e anche: “Rifiutó già l’Italia quando parlò con Spalletti, giustamente direi. Gli voglio bene, ma a prescindere non andrebbe convocato”, oppure: “L’Italia è arrivata alla frutta. Uno non è convocato per la propria nazionale della sua nascita per mancanza di condizione e si convoca per l’Italia, la Nazionale degli avanzi scarsi delle altre nazioni. Non ho niente contro gli oriundi, ma essere seconda scelta è una vergogna”,