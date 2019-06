Italia-Spagna, scoppia la polemica sull'arbitro

La partita del campionato Europeo Under 21 tra Italia e Spagna ha avuto uno strascico polemico dopo la vittoria degli Azzurrini per 3-1 sulle Furie Rosse.

Il capitano degli iberici Vallejo, riporta la Gazzetta dello Sport, ha criticato apertamente l'arbitraggio, considerato troppo permissivo nei confronti della Nazionale: "Sabato ci hanno detto che qualsiasi calcio sopra il ginocchio sarebbe stato da cartellino rosso e che gli arbitri che non avessero seguito questa linea non avrebbero più diretto una partita, ma non è stato così – ha tuonato Vallejo -. L’Italia è stata molto fallosa e, anche se questa cosa non deve essere una scusante per la sconfitta, è anche vero che non si può dire una cosa e poi farne un’altra. Non so perché non hanno espulso il giocatore che ha fatto un brutto intervento su Ceballos".

Gli spagnoli chiedevano un rosso a Barella e si sono lamentati anche per alcuni falli che hanno costretto Fabian Ruiz a dare forfait durante l'intervallo e Oyarzabal e Meré a chiudere il match con un bendaggio alla testa. Anche i giornali spagnoli se la sono presa con il direttore di gara che a loro dire non ha punito i falli degli italiani.

Questa l'analisi del ct De La Fuente: "Nella prima mezz’ora abbiamo dominato, ma dopo l’Italia ha cambiato marcia e si è dimostrata superiore sul piano fisico. Nel secondo tempo, per noi, è stato molto difficile restare in partita dopo il loro vantaggio. Siamo stati sovrastati sul piano fisico e abbiamo sofferto il caldo e anche alcune decisioni arbitrali dubbie. Avevamo iniziato bene ma l’infortunio di Fabian ha cambiato le cose. Ha preso una brutta botta al quadricipite".

"Restiamo una squadra molto forte. Siamo fiduciosi. Reagiremo e aspettiamo le prossime sfide, tenendo presente che questa resta una lezione da cui imparare".

