Italia, Spalletti e la soluzione per rinascere: l’ex ct ha rivissuto un incubo

Le proposte per uscire dalla crisi: al termine di Juve-Genoa, l'ex Napoli e Daniele De Rossi hanno affrontato il tema Nazionale

La terza mancata qualificazione dell’Italia al Mondiale ha inevitabilmente spalancato le porte a quella che, nelle intenzioni, dovrebbe essere una vera e propria rivoluzione del sistema. Un sistema che da tempo mostra crepe evidenti, in affanno sotto il peso delle proprie contraddizioni e con la necessità, ormai non più rinviabile, di azzerare il passato e ripartire con idee nuove e un respiro diverso. Il calcio italiano è chiamato a rialzarsi, a ritrovare credibilità e direzione, tracciando una linea netta tra ciò che è stato e ciò che dovrà essere. A parlarne è stato anche Luciano Spalletti, inghiottito dalle sabbie mobili la scorsa estate da un percorso arenato nella fase di qualificazione, con il primo posto sfumato dopo il ko il Norvegia, a un anno dall’Europeo 2024 ben al di sotto delle aspettative. Parole nette, come quelle di De Rossi, che non ha usato giri di parole nell’esprimere la propria posizione su un cambiamento ormai necessario.

L’amarezza di Spalletti

Un dolore, l’ennesimo, che lascia un sapore più che amaro. Un sentimento che ha travolto tutti, coinvolgendo inevitabilmente anche Spalletti, che al termine della vittoria con la sua Juve contro il Genoa è tornato sulla mancata qualificazione consecutiva dell’Italia, come a rivivere un incubo. Pensando a Bosnia-Italia dichiara: “L’ho vissuta malissimo, Quando è finita la partita mi sono immaginato di essere Gattuso, cui è andato il mio primo pensiero. Ho detto: “se fossi stato ancora lì e fosse successo a me in quello stadio, io non so come avrei potuto reagire”. Io quella cosa dell’esonero l’ho subita tanto, mi ha praticamente creato una non reazione. Lì per lì non ce la facevo a parlare di calcio, mi sono quasi nascosto dal dispiacere. Certo, se Kean fa il 2-0, di cosa si va a parlare? In questi sbalzi di opinione bisognerebbe avere un po’ più di equilibrio e considerare che questi ragazzi dentro a quel contesto subiscono la pesantezza della situazione”.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La ricetta dell’ex Ct

Il futuro della Nazionale resterà a lungo sotto osservazione. Un primo snodo arriverà il 22 giugno, data delle prossime elezioni federali, un passaggio fondamentale per ridisegnare assetti e prospettive. Nel frattempo, Spalletti ha avanzato una proposta concreta per rilanciare i talenti italiani: “Se si facesse giocare un under 19 fisso in A, noi come Juventus siamo costretti ad averne 4 a disposizione e io andrei a informarmi su quelli di 2 anni prima, perché l’anno successivo ho bisogno di altri 3-4 diversi. Quattro per ogni squadra sono tanti, ci sta che ne venga fuori uno”.

Un passaggio anche sul mercato e i giocatori italiani: “Per la Nazionale sarebbe utile, darebbe un contributo. Poi però i calciatori si vanno a comprare in base alle necessità e ai costi. Ripeto, non so se è attuabile imporre un giovane in ogni squadra, perché potrebbe abbassare il livello della competizione. Era solo un esempio, uno scenario ipotetico. Oggi, in Udinese-Como, su 33 giocatori solo due erano italiani. O questa tendenza nasce in modo naturale, con un certo attaccamento, oppure serve una regola che lo imponga. Delle mamme si è già detto, che metteranno a disposizione altri talenti. Ma se non si fa caso, non si vogliono vedere, deve esserci una regola che ce lo impone“.

Proseguendo: “Per schierare un Under 19, devi averne diversi in rosa e prepararne altri, considerando che alcuni andranno via a fine stagione. Non è detto che diventino tutti fortissimi, e non so se sia realizzabile. Però, numericamente, sarebbe necessario. Io sono obbligato a prendere giocatori validi, a formarli bene nel settore giovanile e poi a farli giocare. Per puntare alla vittoria, devi nutrirti di qualità. Prendo quattro giocatori da questo campionato e ne tengo due per l’anno successivo”.

L’importanza dei maestri: De Rossi indica la via

La rivoluzione, quella vera, è un processo lungo, che deve poggiare su basi solide e i cui risultati si vedranno solo nel tempo. È di questo avviso De Rossi, che al termine della sfida contro la Juve è tornato sul tema Nazionale, soffermandosi in particolare sulla mancanza dei maestri di calcio, come suo padre Alberto: “C’è sempre bisogno di educatori, per puntare al futuro bisogna sempre guardare indietro. In questi giorni ho letto di tutto e ognuno ha la sua ricetta magica. Per me non si può prescindere dalle scuole calcio, dalla tecnico che deve essere insegnata subito. Serve partire da lì con la consapevolezza che se riparti dalle giovanili i risultati li vedrai tra 15-20 anni e non ai prossimi Europei. Se abbiamo pazienza e avremo la forza di asepttare, i risultati arriveranno ma con il tempo. Se poi il metro di paragone sono i Totti e i Del Piero, la verità è che non nascono spesso. Ho sentito parlare anche di playstation e per me è una sciocchezza. Quelle ci sono anche in Bosnia e Norvegia. Serve che i maestri di calcio lo facciano di primo lavoro e non come dopolavoro, questa è la verità”.