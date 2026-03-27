Italia, comincia il teatrino sul “pericolo” Bosnia ma i numeri raccontano un’altra storia. E la Fifa fa un favore a Gattuso

I risultati della nazionale bosniaca negli ultimi anni sono stati tutto tranne che prestigiosi: in casa sono arrivate sconfitte anche contro Lussemburgo, Ungheria e Slovacchia

Rispetto di tutti, paura di nessuno. E’ un luogo comune nel mondo del calcio e dello sport, a cui si aggiunge anche quello che recita “le partite si vincono solo dopo averle giocate”. La lunga vigilia di Bosnia-Italia però, oltre che da discussioni legate alle immagini mandate in onda dalla Rai sull’esultanza degli azzurri, sembra cominciata con qualche timore di troppo. L’avversario va sempre rispettato, giusto per non farci mancare un altro luogo comune, ma vanno rispettati anche i numeri che raccontano che la nazionale bosniaca non è esattamente l’Armata Invincibile.

Bosnia: poche vittorie e nessuna si prestigio

La realtà dei numeri fa un racconto sicuramente diverso del “pericolo” Bosnia che da ieri sera viene raccontato. Gli ultimi risultati sono stati tutto tranne che esaltanti e soprattutto si tratta di una squadra, seppur solida, fa spesso fatica a conquistare vittorie soprattutto quelle di valore. Certo giocare in trasferta e in quella che sarà un’atmosfera molto calda non è semplice ma vincere, almeno stando ai risultati del passati, non è neanche impresa impossibile.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La Bosnia arriva ai playoff dopo il secondo posto nel gruppo H che non era esattamente un girone di ferro. L’Austria ha conquistato la qualificazione diretta, la squadra di Barbarez ha avuto il merito di battere per due volte la Romania, contro gli austriaci ha perso in casa (dopo il pari in trasferta), ha sofferto contro San Marino battuto solo per 1-0 e si è fermata sul pareggio a Cipro (2-2).

Qualificazione Europei da incubo: in Bosnia passano quasi tutti

Se si fa un salto ancora più indietro io risultati non sono di certo migliori. L’avventura in Nations League nel 2024 si è chiusa con due soli pareggi (Olanda e Ungheria), poi sono arrivate sconfitte anche pesantissime come i 7 gol subiti nella trasferta in Germania e i 5 in Olanda. E non era andato di certo meglio nelle qualificazioni per gli Europei del 2024: tre vittorie nel girone contro Liechtenstein (2 volte) e contro l’Islanda. Poi sconfitte a ripetizione con Portogallo (anche con un netto 0-5 in casa), Slovacchia e anche due volte con il Lussemburgo.

La Fifa fa un favore a Gattuso

A dare una mano in più alla squadra di Gattuso ci pensa ora la FIFA con una decisione destinata a far discutere. La federazione mondiale ha infatti deciso di punire la Bosnia per i fatti accaduti il 15 novembre scorso nel match contro la Romania in cui è successo di tutto. E’ arrivata una sanzione di 60mila franchi svizzeri per “comportamento scorretto della squadra, discriminazione, razzismo, utilizzo di materiale pirotecnico, disturbo durante gli inni nazionali e mancanza di ordine e disciplina dentro e fuori dallo stadio”. Ma non solo visto che è stata anche comminata una giornata con lo stadio a capienza ridotta, quindi il temibile catino di Zanina (il Bilino Polje) non avrà a disposizione 13.632 spettatori ma scenderà a 8800 anche in virtù degli spazi da tenere liberi per norme di sicurezza. E i tifosi italiani? Per la Figc ci sono a disposizione solo 800 tagliandi tra ospiti e biglietti.