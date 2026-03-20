Italia, i tifosi bocciano le scelte di Gattuso: “Altro che Chiesa e Frattesi, servivano loro due”

Pioggia di critiche sul ct per le convocazioni in vista dei playoff Mondiali. Lo scetticismo sul figlio d'arte e la bordata di Bruno Longhi: "La scelta discutibile di Rino"

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

La lista dei 28 convocati di Gattuso per i playoff mondiali fa storcere il naso ai tifosi italiani. Diverse le scelte del ct che non sono piaciute, a partire dal ritorno di Federico Chiesa, assente in azzurro dagli Europei del 2024 e riserva nel Liverpool. Ma anche altre chiamate non sono state particolarmente apprezzate: da Gatti a Frattesi fino a Raspadori, tutti calciatori che per motivi diversi non stanno trovando spazio nei loro club d’appartenenza. Al contrario, sono almeno due i giocatori ignorati da Ringhio che la maggior parte dei sostenitori della Nazionale avrebbe voluto vedere in campo per la sfida contro l’Irlanda del Nord e – si spera – contro una Galles e Bosnia-Erzegovina.

Italia, i tifosi bocciano le convocazioni di Gattuso

Per la terza volta di fila l’Italia si gioca l’accesso ai Mondiali via playoff. Ma, dopo due fallimenti di fila, non si può sbagliare ancora. A Gattuso il compito di spezzare la maledizione con i 28 calciatori scelti per raggiungere l’obiettivo. Tra le critiche mosse al commissario tecnico, quella sui portieri: perché portarne quattro? I tifosi non hanno dubbi: bisognava rinunciare a un estremo difensore per convocare un centrocampista in più.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma le perplessità maggiori riguardano alcuni elementi in particolare che nel corso di questa stagione sono stati impiegati con il contagocce. Il riferimento è soprattutto a Chiesa e Frattesi: per il 28enne figlio d’arte solo 265’ in campo in Premier League spalmati su 22 partite, mentre la mezzala dell’Inter ha collezionato 477’ in Serie A a fronte di 17 gettoni totali. Chi s’è visto pochissimo è anche Gatti, spedito in panchina da Spalletti. Raspadori, invece, è reduce da un mese di stop per infortunio.

Quante critiche per Chiesa e Frattesi

Sui social piovono critiche su Gattuso. Gianmichele riassume il pensiero di tanti su X: “Spiace perché andrebbero convocati sempre quelli più in forma, e obiettivamente parecchi di loro non lo sono”. Sulla stessa lunghezza d’onda: “Comunque ha convocato il gruppo e non i giocatori più in forma. Scelta discutibile, visto che parliamo di playoff”. Guido aggiunge: “C’è, inutilmente, un portiere in più e, scioccamente, un centrocampista in meno”.

Alessio non nasconde le sue perplessità: “Ho la sensazione che Gattuso non sappia come giocare, quindi porta giocatori per tutte le salse”. “La squadra è scarsa, ma Frattesi e Chiesa cosa hanno combinato per meritarsi la nazionale? Mah” si chiede Alessandro. “Cosa ci fa Chiesa tra i convocati?” rincara Andrea. Insomma, invocato per mesi come possibile panacea ai mali atavici della Nazionale, ora il vento è cambiato e Federico diventa il bersaglio usato per colpire Gattuso.

Registrati a Virgilio Sport per partecipare al sondaggio Se non lo sei ancora, bastano pochi click (ed è totalmente gratuito) Registrati Hai già un profilo? Accedi

Ecco chi avrebbero voluto i tifosi

Due nomi su tutti: Zaniolo e Bernardeschi. Per il 26enne trequartista dell’Udinese – 5 gol e 4 assist in campionato – sembrava essere finalmente giunto il suo momento, ma così non è stato. E in questa fase della stagione l’ex Juventus e Toronto, riportato in Italia dal Bologna nello scetticismo generale, sta dimostrando di avere ancora tanto da dare.

“Manca Zaniolo e non si capisce cosa ci facciano Frattesi che non gioca e Raspadori, infortunato da una vita” twitta Mariano. “Bernardeschi meritava di essere presente. Non capisco perché insistere su Chiesa” sentenzia Gabbo. Ma i tifosi avrebbero voluto vedere in Nazionale anche Kayode, fin qui protagonista di una stagione pazzesca al Brentford in Premier League, e Pellegrini, che Gasperini ha rilanciato alla Roma.

La bordata di Bruno Longhi

Con un post su X anche il noto giornalista Bruno Longhi esprime i suoi dubbi sulle scelte del ct in vista dei playoff che scatteranno giovedì 26 marzo con la semifinale di Bergamo contro l’Irlanda del Nord.

“Premesso che il nostro è un paese con 60 milioni di ct, ritengo che non convocare ⁦Bernardeschi, uno dei giocatori più in forma dell’intera serie A, sia – da parte di Gattuso- una scelta per lo meno discutibile”.