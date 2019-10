Italia, Tonali: "E' stato bellissimo"

Tonali non dimenticherà mai la sfida con il Lichtenstein. Il Ct Mancini gli ha dato l'occasione di esordire con la casacca della Nazionale (secondo classe 2000 a farlo, dopo Kean, ora in Premier League, all'Everton).

Il talento del Brescia, cercato da tantissimi top club, ha commentato così l'emozione di aver esordito con l'Italia: "E' stata un'emozione bellissima, non capita tutti i giorni di giocare con la Nazionale. Quei 30 secondi lì prima di entrare… Lo avevo immaginato ma non lo sapevo in anticipo", le sue parole alla Rai.

SPORTAL.IT | 16-10-2019 07:59