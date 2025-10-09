Italia, Tonali lascia la porta aperta alla Juventus: “Tutto è possibile”. La rivelazione di Carnesecchi su Donnarumma

Il centrocampista non esclude un possibile ritorno in serie A, il portiere dell’Atalanta rivela la personalità del portiere del Manchester City: la nazionale di Gattuso targata Premier League

Sandro Tonali lascia le porte aperte alla Juventus e alla serie A. L’ex centrocampista del Milan in ritiro con la nazionale e alla vigilia della sfida tra l’Italia e l’Estonia valida per le qualificazioni Mondiali lascia la porta aperta sul futuro. Anche se in questo momento non pensa a un addio al Newcastle.

L’apertura di Tonali alla Juventus

Non è un segreto che la Juventus sia da tempo sulle tracce di Sandro Tonali. Il centrocampista, ora al Newcastle, ha saputo superare la crisi legata al fenomeno scommesse e in Premier League si è affermato come uno dei centrocampisti di maggior spessore. Ma non c’è solo il club bianconero sulle sue tracce e dal ritiro della nazionale, il centrocampista rivela di non escludere un ritorno in Italia: “Non si può mai sapere quello che succederà – ha detto in un’intervista a Vivo Azzurro – dico sempre che è tutto possibile. Non chiudo le porte all’Italia perché è la mia nazione. Magari non ora perché al Newcastle ho trovato il mio equilibrio ma il campionato sta diventando sempre più bello e il livello delle squadre si sta alzando”.

L’Italia di Gattuso e i complimenti di Scholes

Tonali è al centro del progetto anche della nazionale di Gennaro Gattuso che ha il difficile compito di portare la squadra ai Mondiali dopo due edizioni di assenza: “Il mister ci trasferisce tanto attaccamento alla maglia. L’intensità degli allenamenti è alta, la voglia di allenarci è tantissima. In passato ci perdevamo in un bicchier d’acqua, al primo gol subito andiamo sotto e cominciavano i problemi. Ora abbiamo trovato coraggio”. E l’ex Milan replica anche alle parole di Scholes che lo ha definito il miglior centrocampista della Premier League: “Quando arrivano complimenti da giocatori così forti fa piacere ma è anche sempre una sorpresa”.

La rivelazione di Carnesecchi su Donnarumma

Non solo Tonali ma anche Donnaurumma si sta facendo apprezzare sempre di più in Premier League e la nazionale italiana di Gattuso parla sempre più inglese vista la presenza in rosa di Vicario (Tottenham), Calafiori (Arsenal), Coppola (Brighton) e Udogie (Tottenham). Ma in questo momento e forse anche in virtù degli ultimi anni al PSG, il ruolo di Donnarumma all’interno del gruppo sembra cambiato con l’ex Milan che sta diventando sempre più un leader come ha rivelato il compagno di reparto Marco Carnesecchi: “E’ incredibile, ogni volta che torno in nazionale lo vedo diverso. Ha una forza che è sotto gli occhi di tutti. Vivendolo giorno dopo giorno si capisce quanto ci tiene alla nazionale. Si vede anche la personalità, lo vedi sempre tranquillo e mai scomposto”.