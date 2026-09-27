Italia, Tresoldi star nella Germania U.21: gol, fascia di capitano e record vicini ma non ha ancora deciso, ecco quando sceglierà

Il 22enne attaccante del Burges, in possesso di doppio passaporto, rimarrà con i baby tedeschi fino all'estate, gli mancano 6 gare per eguagliare il primato di presenze di Ernst

Nella sua carriera ha seguito numerose manifestazioni sportive e collaborato con agenzie e testate. Esperienza, competenza, conoscenza e memoria storica. Si occupa prevalentemente di calcio

Le percentuali non sono cambiate, Nicolò Tresoldi si sente ancora al 50% tedesco e al 50% italiano ed è su quella metà che punta Roberto Mancini per convincerlo a scegliere l’azzurro ma il baby attaccante sta diventando sempre più importante per la Germania Under 21, l’altra sera ha segnato il suo gol n.13 con i tedeschi nel 4-0 alla Lettonia a Riga, tanti quanti Woltemade , Rouwen Hennings e Youssoufa Moukoko e alle spalle di Pierre Littbarski , che ha segnato 21 gol in 24 partite internazionali tra il 1979 e il 1982, Lewis Holtby, Rudi Völler, Mike Hanke (tutti 14), Benjamin Auer (15) e Heiko Herrlich (17).

Fascia di capitano per Tresoldi

La Germania si coccola il talento del Bruges dal doppio passaporto e gli ha regalato anche la fascia di capitano dopo l’uscita dal campo del capitano Tom Bischof, al 59’. Non se lo aspettava nemmeno lui: «Me l’ha detto nell’intervallo. All’inizio pensavo fosse uno scherzo. Ma naturalmente è una cosa bellissima, sono davvero orgoglioso». «Se lo è meritato, perché è un giocatore che sa assumersi responsabilità, fa parte della nostra squadra da molto tempo e ha segnato tantissimi gol», ha spiegato il ct dell’Under 21 Antonio Di Salvo. «Oggi è stato capitano, magari lo sarà anche in futuro». Bischof, infatti, ha lasciato l’Under 21 per aggregarsi alla Nazionale maggiore e Tresoldi potrebbe indossare nuovamente la fascia nelle prossime due partite contro Malta e Georgia.

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Pallonetto spettacolare alla Lettonia

Nato in Germania da genitori italiani, Tresoldi, 22 anni, è forse il più pronto della “nidiata” di giovani azzurri e sarebbe una manna per Mancini che davanti sa bene che all’Italia manca qualcosa. Particolarmente spettacolare il suo gol ai lettoni, un pallonetto che ha portato il risultato sul 3-0.

Quando deciderà Tresoldi

Di Salvo vede rosa nel suo futuro: “Nicolo vuole sempre segnare, è un tipico centravanti. Dovrebbe continuare così e poi vedremo se riuscirà a battere anche questo record di gol…”.La sua vena realizzativa e potrebbe anche diventare il detentore del record di presenze con la nazionale Under 21: gli mancano solo sei partite per eguagliare le 31 presenze di Fabian Ernst.

Dove giocherà con i grandi? Fino all’estate non ha intenzione di lasciare l’U.21, dopo deciderà. Mancini incrocia le dita, Klopp anche mentre se lo gode solo Di Salvo.