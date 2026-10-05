Pagelle di Italia-Turchia 3-1: Scamacca, Calafiori ed Esposito portano altri 3 punti. Vergara impressiona

Ecco i top e flop del match del Dall'Ara. Gli azzurri vincono ancora e lanciano un segnale confortante anche con le "riserve".

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia chiude la sosta con una vittoria importante e supera la Turchia per 3-1 al Dall’Ara di Bologna, conquistando tre punti preziosi nel Gruppo 1 di Nations League. Gli Azzurri passano in vantaggio al 26’ con Gianluca Scamacca, bravo a sfruttare il cross di Di Lorenzo e il tocco di testa di Doumbia prima di battere Çakir con un destro potente. La Turchia reagisce e trova il pareggio al 61’ con Aral Simsir, che riporta in equilibrio una partita nella quale gli ospiti avevano già mostrato una buona capacità di palleggio. La risposta italiana è però immediata e al 64’ arriva il gol del nuovo vantaggio, firmato da Riccardo Calafiori, entrato dalla panchina e subito decisivo. A chiudere i conti ci pensa il solito Pio Esposito, sempre decisivo anche a gara in corso.

La squadra di Roberto Mancini soffre in alcuni momenti, concede il possesso agli avversari ma riesce a mantenere il risultato fino al triplice fischio. Tra le novità del turnover convince soprattutto Vergara, protagonista di una prestazione vivace e continua sulla fascia. Bene anche Bastoni, confermato al centro della difesa, e Scamacca, autore della rete che sblocca il match. Da rivedere invece alcuni interpreti della mediana, in una gara nella quale l’Italia non riesce sempre a imporre il proprio ritmo. La Turchia esce ancora una volta sconfitta, ma rispetto al 4-1 di Bursa mostra maggiore organizzazione e mette in difficoltà gli Azzurri in diversi frangenti. Di seguito, le pagelle complete dell’Italia, con voti e giudizi di tutti gli undici titolari, oltre a top e flop della Turchia.

Italia-Turchia: tutte le emozioni del match