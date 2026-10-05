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Pagelle di Italia-Turchia 3-1: Scamacca, Calafiori ed Esposito portano altri 3 punti. Vergara impressiona

Ecco i top e flop del match del Dall'Ara. Gli azzurri vincono ancora e lanciano un segnale confortante anche con le "riserve".

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Alessio Raicaldo

Alessio Raicaldo

Web editor

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia chiude la sosta con una vittoria importante e supera la Turchia per 3-1 al Dall’Ara di Bologna, conquistando tre punti preziosi nel Gruppo 1 di Nations League. Gli Azzurri passano in vantaggio al 26’ con Gianluca Scamacca, bravo a sfruttare il cross di Di Lorenzo e il tocco di testa di Doumbia prima di battere Çakir con un destro potente. La Turchia reagisce e trova il pareggio al 61’ con Aral Simsir, che riporta in equilibrio una partita nella quale gli ospiti avevano già mostrato una buona capacità di palleggio. La risposta italiana è però immediata e al 64’ arriva il gol del nuovo vantaggio, firmato da Riccardo Calafiori, entrato dalla panchina e subito decisivo. A chiudere i conti ci pensa il solito Pio Esposito, sempre decisivo anche a gara in corso.

La squadra di Roberto Mancini soffre in alcuni momenti, concede il possesso agli avversari ma riesce a mantenere il risultato fino al triplice fischio. Tra le novità del turnover convince soprattutto Vergara, protagonista di una prestazione vivace e continua sulla fascia. Bene anche Bastoni, confermato al centro della difesa, e Scamacca, autore della rete che sblocca il match. Da rivedere invece alcuni interpreti della mediana, in una gara nella quale l’Italia non riesce sempre a imporre il proprio ritmo. La Turchia esce ancora una volta sconfitta, ma rispetto al 4-1 di Bursa mostra maggiore organizzazione e mette in difficoltà gli Azzurri in diversi frangenti. Di seguito, le pagelle complete dell’Italia, con voti e giudizi di tutti gli undici titolari, oltre a top e flop della Turchia.

Italia-Turchia: tutte le emozioni del match

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Le pagelle dell'Italia: Scamacca e Calafiori determinanti

  • Donnarumma 6 La Turchia parte con maggiore intraprendenza e il capitano azzurro risponde presente. Attento sul destro di Özcan, soprattutto decisivo sul colpo di testa ravvicinato di Akgün. Ordinaria amministrazione per uno come lui comunque, nessuna responsabilità sul gol.
  • Di Lorenzo 6,5 Spinge con continuità sulla destra e mette sulla testa di Doumbia il pallone che porta al gol di Scamacca. In fase difensiva concede qualcosa, ma cresce con il passare dei minuti. (Dal 55' Kayode).
  • Mancini 6 Gara ordinata, senza particolari sbavature. Tiene la posizione e prova a gestire le avanzate turche senza scoprirsi troppo. Non sempre impeccabile nell'uscita palla al piede, ma porta a casa una prestazione sufficiente.
  • Bastoni 6,5 È ancora una volta uno dei punti di riferimento della difesa. Provvidenziale nell'anticipo su Simsir, chiude bene anche su Elmali e accompagna l'azione con i suoi lanci. La conferma da titolare trova una risposta positiva.
  • Ruggeri 6 Parte con qualche difficoltà, poi prende fiducia. Si propone in avanti, salta il primo uomo e conquista un angolo con una conclusione deviata. Discreto anche nel contenere le iniziative sulla sua fascia. (Dal 55' Calafiori 7 Non un ingresso banale: di testa sovrasta Elmali e riporta gli azzurri avanti).
  • Barella 6 Il ritorno dal primo minuto porta dinamismo e personalità. Non è chiamato a una partita spettacolare, ma dà equilibrio al centrocampo e lavora anche senza palla. Una presenza importante, seppur senza guizzi particolari, in una formazione molto rinnovata. (Dal 70' Tonali 6 Entra per tenere palla e aiutare la squadra a contenere la reazione turca)
  • Romano 6,5 Buon lavoro davanti alla difesa. Si fa vedere nella costruzione e non rinuncia al lavoro sporco, come dimostra il fallo tattico commesso al 10'. Deve ancora trovare maggiore continuità nella gestione del possesso, ma la prova è positiva. Ottimo l'assist per Pio.
  • Doumbia 6,5 Alla prima da titolare parte con qualche comprensibile difficoltà, soprattutto quando la Turchia aumenta la pressione. Poi entra nell'azione dell'1-0 con il tocco di testa che favorisce Scamacca. Una prestazione sufficiente ma incoraggiante, specialmente dal punto di vista atletico tant'è che chiude in crescendo.
  • Scamacca 7 Segna il gol decisivo con un destro violento e preciso, dopo avere già trovato la rete annullata per fuorigioco. Si muove, prova a legare il gioco e rappresenta il principale riferimento offensivo dell'Italia. Il giallo per il fallo su Yüksek è l'unica piccola macchia. (Dal 55' F.P. Esposito 7 Fa quello che deve. Gioca di sponda, tiene palla, apre spazi per i compagni. Prova anche l'assist per Doumbia che si fa ipnotizzare da Cakir. Nel finale timbra ancora il cartellino).
  • Maldini 6 Cerca di entrare nel gioco partendo dalla sinistra, ma viene coinvolto meno rispetto agli altri compagni del tridente. Il destro di controbalzo al 10' è una delle sue poche conclusioni. Sufficiente, senza acuti.
Le pagelle dell'Italia: Scamacca e Calafiori determinanti Getty

Top e flop della Turchia: Simsir non basta a Montella

  • Simsir 7 È il più pericoloso della Turchia e trova anche il gol dell'1-1. Quando riesce a ricevere palla, crea qualche problema alla difesa azzurra.
  • Akgun 6,5 È il pericolo maggiore della Turchia. Ha una grande occasione di testa, neutralizzata da Donnarumma, e nel finale del primo tempo sfiora anche la possibilità di presentarsi solo davanti al portiere.
  • Kahveci 6 Alterna buone iniziative a momenti in cui rimane fuori dal gioco. Non riesce a incidere quanto avrebbe voluto.
  • Celik 6 Meglio dell'andata ma non pienamente convincente. Entra comunque nell'azione del gol.
  • Bardakci 5,5 Alterna alcune buone chiusure a qualche difficoltà quando l'Italia accelera. Sul gol non riesce a impedire lo sviluppo dell'azione che porta alla conclusione vincente di Scamacca.
  • Kabak 5,5 Prova a rendersi pericoloso anche in avanti con una conclusione che impegna Donnarumma, ma dietro concede qualcosa e non dà sempre la sensazione di avere il controllo della situazione.
  • Yukcek 5,5 Fatica a contenere il centrocampo azzurro e perde qualche duello importante. Il fallo subito da Scamacca che porta al giallo dell'attaccante italiano è una delle poche situazioni in cui riesce a interrompere efficacemente l'azione avversaria.
  • Elmali 5 Sovrastato da Calafiori in occasione dell'1-2.
Le pagelle dell'Italia: Scamacca e Calafiori determinanti Getty

Il migliore in campo: Vergara fa tutto bene

  • VergaraL'esordio da titolare è positivo soprattutto per la disponibilità mostrata. Fa tante cose e le fa bene. Si muove molto sulla destra e prova a dialogare con Di Lorenzo, prendendo anche qualche iniziativa interessante. Sul gol non copre sulla sua zona, dopo però si riscatta anche in fase difensiva con ripiegamenti determinanti. (Dall'82' Frattesi ng).
Le pagelle dell'Italia: Scamacca e Calafiori determinanti Getty

Il giudizio sull'arbitro: nessun errore per Marciniak

  • Marciniak 6 Non sbaglia nulla l'esperto fischietto polacco. Qualche protesta turca per il gol di Calafiori ma il difensore dell'Arsenal sovrasta regolarmente il marcatore.
Le pagelle dell'Italia: Scamacca e Calafiori determinanti Getty
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