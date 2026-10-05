Italia-Turchia, formazioni, orario, dove vedere in tv e in streaming la gara di Nations League

Gli azzurri tornano al Dall'Ara dopo il 4-1 di Bursa e il pareggio con la Francia: Mancini cerca altri tre punti per rilanciare la corsa ai quarti

Dalla paura alla possibilità di svoltare. L’Italia torna in campo a Bologna con la Turchia davanti e una classifica che, dopo il 4-1 di Bursa e l’1-1 strappato a Parigi contro la Francia, è tornata a sorridere. Quattro punti nelle ultime due partite hanno rimesso gli Azzurri in corsa per i primi due posti del girone: battere di nuovo la squadra di Vincenzo Montella significherebbe salire a quota 7 e affrontare il decisivo doppio appuntamento di novembre con ambizioni completamente diverse.

Italia-Turchia, quando si gioca

La partita Italia-Turchia per la quarta giornata del Gruppo A1 della Nations League 2026-27 e si giocherà lunedì 5 ottobre 2026 allo stadio Renato Dall’Ara di Bologna.

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Il calcio d’inizio è fissato alle 20.45. Sarà il secondo confronto tra Italia e Turchia nel giro di pochi giorni: a Bursa, il 28 settembre, gli Azzurri hanno conquistato un netto successo per 4-1.

Dove vedere Italia-Turchia in tv

La sfida sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Rai 1. Il collegamento è previsto prima del calcio d’inizio, con la partita al via alle 20.45. Per chi non potrà seguire la gara davanti alla televisione, sarà possibile guardare Italia-Turchia anche in streaming su RaiPlay, attraverso il sito o l’app della piattaforma Rai.

Le probabili formazioni dell’Italia

Roberto Mancini dovrebbe cambiare ancora qualcosa rispetto alla squadra vista contro la Francia. L’ipotesi più accreditata è un 4-3-3, con Donnarumma confermato tra i pali.

In difesa dovrebbero trovare spazio Kayode, Mancini, Bastoni e Ruggeri. A centrocampo possibile conferma di Barella, con Romano e Doumbia a completare il reparto. Davanti, invece, Scamacca è candidato a partire dal primo minuto, con Cambiaghi e Vergara a supporto.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Kayode, Mancini, Bastoni, Ruggeri; Barella, Romano, Doumbia; Cambiaghi, Scamacca, Vergara.

Ct: Roberto Mancini.

La probabile formazione della Turchia

Montella – molto in bilico sulla panchina della nazionale – è in cerca di riscatto dovrebbe affidarsi invece al 4-4-2. Tra i pali è previsto Cakir, con Celik, Demiral, Bardakci e Kadioglu nella linea difensiva.

A centrocampo spazio ad Aydin, Elmaz, Yuksek e Akturkoglu, mentre in attacco la coppia dovrebbe essere composta da Arda Güler e Yilmaz.

Turchia (4-4-2): Cakir; Celik, Demiral, Bardakci, Kadioglu; Aydin, Elmaz, Yuksek, Akturkoglu; Güler, Yilmaz.

Ct: Vincenzo Montella.

La situazione nel girone

L’Italia arriva all’appuntamento di Bologna da terza in classifica con 4 punti, alle spalle della Francia, prima a quota 7, e del Belgio, secondo con 6. La Turchia è invece ultima a zero punti dopo le prime tre giornate.

Per gli Azzurri la partita assume quindi un peso notevole. Una vittoria porterebbe Mancini a quota 7, permettendo all’Italia di restare pienamente in corsa per uno dei primi due posti che valgono l’accesso ai quarti di finale.

L’arbitro della gara

La UEFA ha designato il polacco Szymon Marciniak – che evoca un brutto incubo – per dirigere la sfida del Dall’Ara. Gli assistenti saranno Tomasz Listkiewicz e Adam Kupsik, mentre al Var ci saranno Piotr Lasyk e lo svizzero Lukas Fähndrich.

Il ritorno del Dall’Ara

Bologna riabbraccia la Nazionale. L’Italia torna al Dall’Ara per la prima volta dopo il precedente confronto con la Turchia del 2024, terminato 0-0 in amichevole. Sarà la 25ª partita degli Azzurri a Bologna, dove il bilancio precedente racconta di 16 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte.

Stavolta, però, non c’è spazio per un’amichevole. In palio ci sono punti pesanti, la corsa ai quarti e la possibilità di arrivare alla decisiva finestra di novembre con l’Italia ancora padrona del proprio destino.