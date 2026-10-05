Italia-Turchia, formazioni ufficiali: le scelte di Mancini su Scamacca, Tonali e Bastoni

Il ct azzurro cambia diversi uomini e punta su un turnover mirato. Scamacca torna titolare, Tonali riposa e Bastoni viene confermato al centro della difesa.

Un figlio che si chiama Diego e la tesi di laurea sugli stadi di proprietà in Italia. Il calcio quale filo conduttore irrinunciabile tra passione e professione. Per Virgilio Sport indaga, approfondisce e scandaglia l'universo mondo dello sport per antonomasia

L’Italia torna in campo contro la Turchia con l’obiettivo di dare continuità al pareggio conquistato contro la Francia e alla larga vittoria ottenuta a Bursa. Roberto Mancini sceglie di cambiare diversi uomini e conferma la volontà di coinvolgere l’intero gruppo in un calendario particolarmente fitto. Il turnover riguarda tutti i reparti, ma non modifica l’obiettivo degli Azzurri, chiamati a conquistare tre punti pesanti nella corsa ai quarti di finale di Nations League. Tra le scelte più significative spiccano il ritorno dal primo minuto di Barella, il riposo concesso a Tonali e la conferma di Bastoni al centro della difesa. In attacco, invece, spazio a Scamacca al posto di Pio Esposito, con Vergara e Maldini a completare il tridente.

Mancini cambia ancora: Bastoni resta un punto fermo

Tra i pali viene confermato Donnarumma, mentre davanti al capitano azzurro la linea difensiva presenta diverse novità. Di Lorenzo occupa la fascia destra, con Ruggeri sulla corsia opposta, mentre al centro viene confermato Bastoni, diventato uno dei riferimenti della nuova Italia di Mancini. Al suo fianco c’è Gianluca Mancini, preferito a Scalvini per questa sfida. La conferma di Bastoni rappresenta una scelta significativa all’interno di un turnover comunque ampio, perché il difensore resta uno degli elementi sui quali il commissario tecnico continua a costruire la propria Nazionale. Dopo le prestazioni offerte contro Turchia e Francia, il centrale mantiene quindi il proprio posto anche in una partita nella quale Mancini modifica profondamente la formazione.

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Barella torna titolare, Tonali va in panchina

A centrocampo il cambiamento più evidente riguarda Tonali, che dopo avere giocato tutte le partite del tour de force azzurro viene lasciato inizialmente in panchina. Al suo posto in cabina di regia c’è Romano, mentre Barella torna dal primo minuto nel ruolo di mezzala destra. Sul centro-sinistra arriva invece la grande novità Doumbia, alla prima da titolare con la Nazionale. Il reparto viene dunque completamente ridisegnato rispetto alle ultime uscite, con Barella chiamato a garantire esperienza e personalità a una mediana molto rinnovata. La scelta di far riposare Tonali conferma inoltre la gestione delle energie da parte di Mancini, che può contare su una rosa sufficientemente ampia per affrontare una serie di partite ravvicinate senza affidarsi sempre agli stessi uomini.

Scamacca guida un attacco completamente rinnovato

La novità più importante nel reparto offensivo riguarda Scamacca, che torna titolare al centro dell’attacco dopo le ultime gare nelle quali erano stati protagonisti i fratelli Esposito. Il centravanti è chiamato a dare peso alla manovra offensiva contro una Turchia che arriva all’appuntamento in grande difficoltà. Ai suoi lati ci sono Vergara e Maldini, con il primo schierato sulla destra e il secondo sulla corsia opposta. Per Vergara si tratta inoltre della prima partita da titolare in Nazionale, un’ulteriore conferma della volontà di Mancini di allargare la propria base di giocatori. Non c’è invece Kean, che non è stato convocato per la sfida a causa degli acciacchi fisici. Il ct modifica quindi quasi completamente il tridente, affidandosi a Scamacca come riferimento centrale.

Turchia, Montella cambia e deve fare i conti con le assenze

Anche Vincenzo Montella presenta una formazione condizionata dalle numerose assenze. La Turchia si schiera con un 4-4-2 e affida a Cakir la responsabilità tra i pali, con Celik, Demiral, Bardakci e Kadioglu a comporre la linea difensiva. In mezzo al campo spazio ad Aydin, Elmaz, Yuksek e Akturkoglu, mentre davanti la coppia offensiva è formata da Akgun e Gul. Il commissario tecnico deve rinunciare a uomini importanti come Calhanoglu e Yildiz, ai quali si aggiungono Guler e Yilmaz, entrambi indisponibili per la sfida. Una situazione che costringe Montella a ridisegnare soprattutto il reparto offensivo, mentre la Turchia cerca di interrompere una striscia negativa che l’ha portata a zero punti nel girone.

Le formazioni ufficiali di Italia-Turchia